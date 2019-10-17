Легкий рецепт варенья «слива в шоколаде»: просто и вкусно (фото)

Стиль жизни

Есть лакомства, от которых не оторваться. Одно из таких — варенье «слива в шоколаде». Этот осенний рецепт — настоящая находка для гурманов. Все необходимые продукты доступны, а сам процесс приготовления не займет много времени. Варенье «слива в шоколаде» необычно. И угостить им родных и близких — прекрасная идея. Рецептом варенья с «ФАКТАМИ» поделилась известный полтавский кондитер Елена Чуприна.

— Когда я была маленькой, осенью все поголовно варили варенье «слива в шоколаде» и закатывали в банки на зиму, — говорит Елена Чуприна. — Как же это тогда было вкусно! В маминых тетрадях еще до сих пор где-то есть этот рецепт. Сливы, сахар, какао и сливочное масло — вот и все, что нужно для приготовления этого варенья. Слива плюс шоколад — именно в этом сочетании вкусов отлично получаются любые десерты: пирожные, торты…

— Поделитесь рецептом?

— С удовольствием!

Варенье «Слива в шоколаде» Для приготовления литровой баночки (или двух полулитровых) варенья понадобятся такие продукты:. Сливы (лучше всего подойдет сорт синей сливы венгерка) — 1 кг Сахар — 350 г Какао — 20−35 г (в зависимости от того, насколько сильный шоколадный оттенок вы хотите получить) Сливочное масло — 30−60 г Сливы разделить пополам и удалить косточки.

Смешать с 300 г сахара и проварить на небольшом огне 15 минут.

Добавить сливочное масло.

50 г сахара смешать с какао (так какао лучше смешается со сливовой массой), всыпать в варенье и проварить еще 5−10 минут. Варенье готово. Если вы любите специи, то к варенью можно добавить корицу, гвоздику или жгучий перец и даже все вместе.

Есть более современный альтернативный вариант — с шоколадом. Мне кажется, что он еще вкуснее. Для этого варианта (из расчета на полуторалитровую банку варенья) понадобятся такие ингредиенты:

Сливы — 1 кг Сахар — 500 г Черный шоколад — 100−200 г Сливы разделить пополам и удалить косточки.

Смешать с сахаром и проварить на небольшом огне 15 минут.

Добавить шоколад и размешивать варенье до его полного растворения.

Разложить в подготовленные банки, закупорить крышками.

Либо же просто хранить в холодильнике. Всем приятного аппетита!

— Кроме специй, можно добавить любой крепкий алкоголь (1−2 ложки) и орехи, — уточняет Елена Чуприна. — Одним словом, можно экспериментировать, учитывая свои вкусовые пристрастия.

— Какие лайфхаки нужно учесть при приготовлении лакомства? Ведь без знания тонкостей варенье может не получиться.

— Сливы лучше выбирать не мягкие и варить на небольшом огне, чтобы сохранить их максимально целыми. Какао, конечно же, лучше брать натуральное.

— С чем лучше сочетать такое варенье?

— Варенье можно подавать к тостам с маслом, можно — к чаю. Также его можно использовать как прослойку или начинку для кондитерских изделий. Рекомендую это варенье и с молоком.

— Как можно сделать варенье менее калорийным? Ведь многие и хотели бы полакомиться вдоволь вкусненьким, но приходится считать калории.

— Это варенье и так гораздо менее калорийно, чем обычное. В обычном варенье соотношение сахара 1:1 или даже 1:2, а в этом сахара гораздо меньше. Если нужно снизить калорийность в рецептурах десертов, обычно уменьшаем количество масла и шоколада. Также можем использовать обезжиренный какао-порошок.

— Какие же десерты меньше всего вредят фигуре?

— Есть мармелад и зефир с пониженным содержанием сахара. Существуют и торты с пониженной калорийностью. Например, муссовые. Но не только. Вообще я создаю целую линейку рецептов для людей с особенными потребностями. Это и низкокалорийные торты, и безглютеновые, и безлактозные. В их состав входят только натуральные продукты. Не использую синтетические сахарозаменители. Продукты с высокой калорийностью в классических рецептах заменены на низкокалорийные. При этом моей целью является максимальное сохранение первоначального вкуса десерта.

Торты с пониженной калорийностью вкусны и красивы

— Сегодня популярны варенья-ассорти. Елена, а какие сочетания для варенья считаете особо вкусными?

— Оригинальный тандем — абрикос и апельсин, а также облепиха с абрикосом и облепиха с апельсином.

— Сейчас сезон яблок и груш. А с чем лучше всего сочетать в варенье эти фрукты?

— Дополните вкус варенья любимыми пряностями. Корица, гвоздика, кардамон, бадьян, ваниль — все это можно использовать. Каждая пряность добавит в аромат и вкус определенную ноту. Можно создать и букет. Еще один вариант — добавить цитрусовые — цедру или цедру и сок.

— Какое варенье у вас любимое?

— Клубничное. Главное, чтобы ягодки были целыми и плотными. Правда, для приготовления этого варенья используется довольно много сахара. Лучше 2:1. И варка обязательна в несколько приемов. Тогда получается густое клубничное конфи с цельными ягодами. Очень вкусно к такому варенью добавить несколько звездочек бадьяна и цедру лимона.

Мармелад с пониженным содержанием сахара выглядит очень аппетитно

— Можно ли варить варенье из осенней клубники и малины? И можно ли сделать его из замороженных ягод?

— Да, но замороженные ягоды могут развариваться.

— Ваши десерты красивы и вкусны. Что вас вдохновляет на творчество?

— Я кондитер уже с более чем 25-летним стажем. В последние годы занимаюсь разработкой рецептуры десертов. Наверное, больше всего вдохновляет, когда люди, попробовав десерт, говорят, что это самое вкусное из того, что им приходилось пробовать. А наивысшая похвала — когда мои десерты едят люди, которые в обычной жизни к сладкому абсолютно равнодушны или вообще его не едят.

Елена Чуприна разрабатывает рецептуру вкусных десертов

Кулинария и кондитерское искусство — это волшебный мир, где есть бесконечные возможности для творчества. Не бойтесь экспериментировать, сочетать на первый взгляд несочетаемое — и у вас обязательно получатся новые блюда и десерты, которыми вы сможете всех удивить.

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Фото из альбома Елены Чуприны

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