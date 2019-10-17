Происшествия

Смертельный инцидент в "Десне": в учебном центре рассказали подробности трагедии

В учебном центре «Десна» в ночь на 14 октября произошел трагический случай, повлекший гибель военнослужащего-«срочника» Романа Бирука. Напомним, в конце сентября в госпитале скончался молодой боец ВСУ Владимир Аджавенко, получивший тяжелое ранение на Донбассе.

Как сообщил пресс-центр «Десны», тот вместе с товарищем по службе нарушил распорядок дня, решив в полночь выйти на «перекур» из казармы на улицу.

Согласно показаниям второго участника инцидента, уже спустившись на пролет, напарник Романа увидел, как парень сел на перила, пытаясь съехать вниз.

В какой-то момент солдат потерял равновесие и упал на нижние ступени. Пострадавшего тут же доставили в местный госпиталь, а оттуда — в Центральный военный клинический госпиталь (Киев).

Медики констатировали открытую черепно-мозговую травму и кому II-III степени. Смерть военнослужащего наступила утром 17 октября.

На срочной службе он находился 11 месяцев.

Наказание за случившееся понесут ответственные командиры и дежурные, которые позволили нарушение распорядка дня. Они по результатам служебного расследования могут быть понижены в должности.

Напомним, в среду, 16 октября, в зоне ООС на Донбассе погиб старший матрос Степан Крыль, служивший в 36-й отдельной бригаде морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского.



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