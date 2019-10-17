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Названо имя героя, погибшего под обстрелом боевиков на Донбассе 16 октября
В среду, 16 октября, в зоне ООС на Донбассе погиб старший матрос Крыль Степан Валериевич. Об этом сообщает командование 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского.
Крыль был родом с Луганщины. С 2015 года защищал родную землю от российских оккупантов. Погиб во время ночного обстрела боевиков.
Украинцы выражают соболезнования родственникам морпеха и пишут, что месть за жизни наших солдат будет троекратной.
Напомним, в последнее время обстановка на Донбассе в районе операции Объединенных сил накалилась. Боевики усилили обстрелы, применяя запрещенное вооружение. Сводки о погибших стали приходить все чаще.
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