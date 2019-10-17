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Парламентские «кнопкодавы» из «Слуги народа» заплатили штраф
Народные депутаты Украины от «Слуги народа», которых уличили на кнопкодавстве, заплатили штраф. Об этом на брифинге заявил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков. Напомним, «Слуги народа» проведут внутреннее расследование «сахарной» переписки своего депутата.
При этом он напомнил, что во фракции было два таких случая.
«Наши коллеги, два народных депутата, которые совершили такое событие, назовем это так, они самостоятельно выполнили то, о чем мы говорили еще во время избирательной кампании (что должны быть штрафы)… и наши коллеги свою заработную плату отдали», — сказал он, выразив мнение, что 2 случая неперсонального голосования за 50 дней работы Рады — это немного.
Напомним, первые случаи «кнопкодавства» в Раде IX созыва произошли 10−11 сентября. Нарушение допустили внефракционный нардеп Александр Ковалев, а также депутаты от фракции «Слуга народа» Сергей Литвиненко и Елена Копанчук.
После этого в Раде передумали лишать мандата за «кнопкодавство», ограничивщись штрафом для народных избранников. 17 сентября первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук внес законопроект о том, что штраф за неперсональное голосование народного депутата должен составлять от 51 тыс. грн до 85 тыс. грн.
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