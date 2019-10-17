Зеленский узаконил увеличение штрафов за отказ перевозить льготников

Украина

Президент Владимир Зеленский подписал изменения в Кодексе Украины об административных правонарушениях относительно усиления ответственности за безосновательный отказ в льготной перевозке граждан.

Как сообщает пресс-служба главы государства, он согласился с новациями, принятыми парламентом 3 октября 2019 года.

Согласно документу, безосновательный отказ от предусмотренной законом льготной перевозки граждан влечет за собой наложение штрафа на водителей транспортных средств, граждан — субъектов предпринимательской деятельности в размере 50 необлагаемых минимумов доходов граждан (в настоящее время штраф составляет 8 необлагаемых минимумов).

Закон вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

«ФАКТЫ» неоднократно сообщали о резонансных случаях отказа перевозчиков от перевозки льготных категорий граждан. Так, в Черновцах маршрутчик избил ветерана АТО, ехавшего домой из госпиталя. А в Ровно пришлось угрожать жесткой проверкой перевозчикам, проезжающим мимо людей в военной форме.



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