Мир

Не растение и не животное: в зоопарке Парижа появилось существо без мозга, но с 720 полов (видео)

В столице Франции Париже Зоологический парк представил своего нового обитателя — ярко-желтое существо по прозвищу Blob («слизь», «сгусток», «капля», «шарик»).

Об этом пишет The Gardian.

Сообщается, что существо будет показано широкой публике в субботу, 19 октября, на первой выставке, где этот необычный организм продемонстрирует свои уникальные способности.

" Le #blob est difficile à placer dans l’arbre du vivant. (…) Il nous apprend bien des choses sur la richesse de la vie sur Terre «, explique @BrunoDavidMNHN.

Rendez-vous dès samedi au @zoodeparis pour entrer dans la blob-zone ! a href="https://twitter.com/CNRS?ref_src=twsrc%5Etfw">@CNRS #RDVSauvage #5AnsZoodeParis pic.twitter.com/B6lQ7gnjDQ — Zoo de Paris (@zoodeparis) 16 октября 2019 г.

Организм охарактеризовали как «одну из тайн природы» — учёные всё ещё не пришли к однозначному выводу, что это такое.

У «капли» нет рта, желудка и глаз, но он всё равно может обнаружить пищу и переварить её. Также в наличие у организма — сразу 720 полов и возможность к самоисцелению. The Guardian отмечает, что если одноклеточное разрезать пополам, то оно восстанавливается за две минуты.

«Мы уверены, что это не растение, но не можем понять, животное это или гриб», — заявил директор парижского музея естественной истории Бруно Давид.

«Слизью» организм назвали в честь фильма The Blob — хоррора 1958 года, где инопланетная слизь захватывает городок в штате Пенсильвания, поглощая всё на своём пути.

Классификация слизевиков до сих пор окончательно не разработана. Учёные насчитывают более тысячи видов организмов и не относят их к царствам грибов, растений или животных. Издание добавляет, что, несмотря на отсылку к фильму ужасов, на самом деле слизевики не опасны для человека.

До того как блоб поселился в зоопарке в Париже, его растили в чашке Петри и кормили овсянкой. Как только он достиг определенных размеров, его привили на кору дерева, которой он теперь питается, и поместили в террариум. Капля обожает влажный воздух, поэтому засуха для него главный враг.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что и в Киевском зоопарке появляются новые обитатели: так, в пруду заведения поселились огромные японские карпы.

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