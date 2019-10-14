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«Фарфоровые» истории
18 октября 2019
КОРЗИНКА С КОТЯТАМИ И ЦВЕТАМИ
КОРЗИНКА С КОТЯТАМИ И ЦВЕТАМИ


Страна: Испания

Мануфактура: Lladro

Время выпуска: 1983

Скульптор: Juan Huerta

Размер: 14×12 cm

Из будущей
киевской экспозиции
частной коллекции
«Shvets Museum»

Много раз бывал в Стамбуле. То на футбольных матчах, то в составе каких-то делегаций, когда время пребывания в городе расписано буквально по минутам и отвлечься на знакомство с достопримечательностями, как правило, не получается. Но в этот раз мы приехали в старинный Константинополь не случайно, целенаправленно, отведя несколько дней на близкое знакомство с каждым из известных нам памятников архитектуры и древней культуры. О наших впечатлениях об этой поездке я постараюсь рассказать в следующих постах. Пока же остановлюсь на явлении, весьма необычном даже для Стамбула, в котором необычным, с нашей точки зрения, кажется практически все.

Где только нам не приходилось бывать — в огромных мечетях, на площадях, построенных на месте бывших ипподромов для турниров колесниц и гладиаторских боев, в музеях и на шумных восточных базарах, больше напоминающих города с узкими и яркими улицами, и даже в местах захоронения султанов и представителей их династий, — везде нам встречалось небывалое множество котов и кошек. В Киеве такие кошки встречаются разве что на специальных выставках, которые периодически проводятся у нас к радости любителей домашних животных. В Стамбуле же крупные, ухоженные, вальяжные кошки, давно уже осознавшие своё привилегированное положение в городе, встречаются на каждом шагу. Их так много и они такие разные, что порой некоторые места — например, в парке перед Стамбульским университетом или во внутренних дворах султанских дворцов, или даже на центральной площади Султан-Ахмет, соединяющей

Голубую мечеть и собор Святой Софии — напоминают настоящее царство котов. Они там везде — на парапетах зданий, на ступенях, ведущих в гарем султана, на уличных скамейках и просто на ярко-зелёной траве лужаек. Их любят и холят все. И местные жители, и многочисленные туристы, и детвора, играющая с красивыми грациозными кисками в своё и их удовольствие.

Так получилось, что именно во время нашего пребывания в Турции отмечается одна знаменательная дата, как раз с котами и связанная. Мало кто знает о том, что в истории освоения космоса зафиксирован всего лишь один случай использования котов в качестве подопытных животных, помогавших ученым лучше понять влияние космических нагрузок на организм космонавтов во время полетов и особенно в период их восстановления после возвращения на Землю. Известно, что для этих целей и США, и Советский Союз, и Китай, и Франция чаще всего использовали собак, обезьян и даже черепах. А вот с котами почему-то все обстояло иначе. Лишь однажды — 18 октября 1963 года — французская ракета-носитель вывела на высоту 160 километров научно-исследовательский корабль с кошкой на борту. Полёт прошёл успешно. Через короткое время капсула с космическим пассажиром была отделена от корабля и на парашюте благополучно приземлилась в заданном районе.

Британская пресса назвала животное «астрокошкой», хотя на самом деле у пушистой «космонавтки» было своё имя — Фелисетт. Кстати, в некоторых странах (Чад, Нигер и Коморские острова) этому событию даже посвятили выпуск сразу ставших редкими почтовых марок. Только на них был изображён кот по имени Феликс. Такой кот действительно поначалу готовился к полету в космос, но перед самым стартом ему удалось куда-то убежать. И тогда в полёт решили отправить дублера — ту самую Фелисетт.

О котах и космосе ходит в интернете забавный анекдот. После очередной проказы, совершенной домашним любимцем, хозяин Барсика мечтательно произносит:

- Я бы многое отдал за то, чтобы посмотреть, как наш Барсик в космосе сбрасывает со стола очередную вазу, а она… не бьется!

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня.

Как всегда, искренне ваш

Александр ШВЕЦ
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