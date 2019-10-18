Мир

В мексиканском городе Кулиакан арестовали сына легендарного наркобарона Хоакина Гусман Лоэра, больше известного, как Эль Чапо («Коротышка»). Сам Эль Чапо, глава наркокартеля Синалоа, сейчас отбывает пожизненный срок в американской тюрьме.

Овидио Гусман

Его 28-летний сын Овидио Гусман продолжал вместе с братьями дело отца. После его задержания в городе развернулись настоящие уличные бои. Члены картеля пытались отбить Овидио. На улицу вывели бронетехнику. Слышались выстрелы, взрывы горели автомобили. Боевики перекрыли дороги. Власти призвали перепуганных жителей призвали не выходить их своих домов. Те, кого перестрелки застали на улице, искали убежища в супермаркетах и других относительно безопасных местах.

В итоге, как сообщает Daily Mail, в целях безопасности мирных граждан, Гусмана пришлось отпустить на свободу. А полицейские ретировались.

При этом, пользуясь возникшим хаосом, их местной тюрьмы сбежали еще несколько заключенных.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что сподвижница Эль-Чапо, которую называли «самой сексуальной бандиткой» Мексики, была найдена мертвой.

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