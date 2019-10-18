Мир

Стали известны некоторые подробности шокирующей истории, которая произошла в Нидерландах. Как сообщали ранее «ФАКТЫ» на ферме в провинции Дренте обнаружили семью, которая последние девять лет безвылазно провела в доме в ожидании конца света. Про нее узнали после того, как старший сын из этого семейства, 25-летний Ян Зон ван Дорстен, появился в пабе деревни Райнерволд и попросил о помощи, не желая больше такой жизни для себя и своих братьев и сестер.

Ян Зон ван Дорстен

Выяснилось, что на ферме жили отец, пятеро его детей в возрасте от 18 до 25 лет, а также уроженец Австрии Йозеф Бруннер, который некогда проживал с ними по соседству в городе Хасселт — до того, как они все вместе переехали на арендованную Бруннером уединенную ферму.

Местные жители говорят, что видели на участке возле фермы одного только Бруннера и не подозревали, что в доме есть другие люди. Он повсюду наставил камер видеонаблюдения, прогонял всех, кто приближался к дому и следил в бинокль за окрестностями.

58-летний Йозеф был арестован. Позже арестовали и 67-летнего отца семейства Герта ван Дорстена, который серьезно болен. Они оба подозреваются в незаконном лишении людей свободы и причинении вреда их здоровью. Поначалу предполагалось, что Герт, как и его дети, является жертвой Бруннера. Однако теперь обвинения предъявляют обоим мужчинам.

Как сообщает издание Daily Mail, что семейство отшельников и Бруннер входят в число членов так называемой секты мунитов или Церкви объединения. Это религиозное движение основал в 1954 году в Сеуле объявившим себя мессией Мун Сон Мен, после чего оно распространилось во многих странах мира, в ряде которых она причисляется к числу «деструктивных и тоталитарных». Его адепты желают объединить все религии о устроить «Царство Божие» на земле.

Бруннер и ван Дорстен познакомились и сдружились в конце 1990-х годов. У Йозефа, по словам его брата, с которым он не общается уже много лет, есть две собственные, уже взрослые дочери-двойняшки, которых он бросил еще в детстве и отвергал все их попытки вступить с ним в контакт, когда они подросли.

Бруннер, как говорят те, кто жил с ним по соседству, был очень необщительным человеком. И ничего о себе не рассказывал.

Ван Дорстен также всегда был нелюдимым. Как говорят его соседи по Хасселту, большинство его детей родились дома, без участия акушеров. На улицу детей выпускали редко — в основном они играли на заднем дворе. Жена Герта умерла от рака. По крайней мере так он рассказал соседям. Сами они говорят, что ничего не знали о ее болезни и похоронах. Потом вся оставшаяся семья и Йозеф Бруннер уехали.

Полицейские говорят, что младшие дети ван Дорстена, попавшие в заточение в раннем возрасте, практически не способны разговаривать, общаясь между собой на своем собственном выдуманном языке.

Ранее сообщалось о том, что в США супруги держали в заточении 13 своих детей.

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