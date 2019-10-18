Самые необычные торты: все детали съедобны (фото)

Стиль жизни

Торты американского кондитера Елены Так вызывают восхищение. Многие детали в их дизайне кажутся нерукотворными. Например, парящая над цветами птичка. Елена умеет воссоздавать из шоколада и сахарной мастики фарфор, цветы… Да так искусно, что их не отличишь от настоящих! В интервью «ФАКТАМ» Елена Так рассказала о своих самых красивых тортах.

— Я всегда по-особенному подхожу к подаркам для моего мужа, — рассказывает Елена Так. — Он просто без ума от моего шоколадного торта с черешней. А вот дизайн всегда связан с какими-то трогательными моментами нашей жизни. Расскажу о торте «Гейша». В этом году весной мы посетили Японию — в период цветения сакуры.

— Это особое время, когда люди со всех уголков планеты съезжаются полюбоваться этой красотой.

— Да. Вот и нам посчастливилось увидеть это своими глазами. Особое внимание привлекали молодые девушки, наряженные в кимоно, на лицах которых специальный грим. Они передвигались меленькими шажочками в неудобных сабо, а за ними следовали фотографы, чтобы запечатлеть это на фоне цветущей сакуры. Японский костюм гейши можно взять напрокат, и это была моя мечта — сфотографироваться в таком наряде. Но пока мы нашли место проката, начался ливень и не было уже смысла делать макияж и гулять в наряде под дождем. Когда возвращались домой, в самолете муж спросил меня, не слишком ли я расстроилась. Признаться, нет, ведь у меня в голове уже был план создать торт «Гейша» на его день рождения. Дома я засела за интернет, изучила все до мелочей о прическах гейши, орнаменте кимоно, макияже. Сделала выкройку кимоно, изготовила ткань из шоколада, чтобы «сшить» наряд. Конечно же, нужно было продумать, каким будет зонтик. Первый изготовила из мастики, но он оказался тяжеловат для хрупкой фигурки. Второй, более легкий, сделала из вафельной бумаги. Центром композиции стала и цветущая сакура.

Торт «Гейша» Елены Так – настоящий шедевр (фото из альбома Елены Так)

— У вас получилось изумительно!

— Работа, признаюсь, шла легко. Сахарную фигурку девушки сделала с гордо вытянутой шеей, поднятой головой, но опущенными глазами — чтобы передать достоинство и в то же время скромность. Цветочки на дерево прикрепляла целый день. Это филигранная работа. Они мелкие, двойные, каждый нужно закрепить на проволочку и затем прикрепить к дереву.

— Мужу торт понравился?

— Он был счастлив! А люди в ресторане, где мы праздновали день рождения, подходили, чтобы удостовериться, что это торт, а не статуэтка. Выстроилась целая очередь, чтобы сфотографироваться с тортом. Приятно было скромненько сидеть в уголке и наблюдать этот восторг.

Елена Так: «Очень люблю дело, которым занимаюсь» (фото из альбома Елены Так)

— Еще один ваш потрясающий торт — «Колибри». Птичка парит в воздухе, словно живая.

— Знаете, я очень люблю наблюдать за природой, фотографировать, иногда даже не выходя из дома. У меня на балконе висит кормушка для колибри, и они постоянно прилетают попить сахарного нектара. Наблюдать за ними несравнимое удовольствие. Особенно красиво, когда вечером в свете уходящего солнца крылья становятся прозрачными и видишь лишь силуэт птички. Зрелище потрясающее! Это и послужило идеей перенести такую красоту на торт. Захотелось сделать колибри яркой, а цветы на торте — побледнее, чтобы всё внимание было сфокусировано на птичке. Для композиции торта выбрала простые полевые цветы. Старалась сделать их максимально натуральными, как в живой природе. Колибри создала из сахарной мастики. Для крыльев раскатала мастику настолько тонко, что сквозь нее можно было смотреть. Разукрашивала птичку вручную пищевыми красителями. Клюв — проволочка, с помощью которой птичка и крепится к ромашке. За счет изгибов проволоки создается иллюзия того, что колибри парит над цветком. В процессе работы меня ждал приятный сюрприз. При малейшем движении проволока качалась и приводила птицу в движение. Она словно оживала на мгновение.

Колибри, парящая над цветами, удивительно красива (фото из альбома Елены Так)

— Потрясающе!

— На закате солнце «вошло» в дом и крылья колибри пропускали солнечные лучи, как в живой природе, они стали прозрачными. Так мечты кондитера воплощаются в действительность.

— Можно часами рассматривать созданные вами цветы. Они волшебно красивы!

— Цветы съедобные, сделаны из сахарной мастики. У каждого кондитера есть свой рецепт цветочной мастики. Мои инструменты — руки и китайская деревянная палочка. Раскатываю мастику для лепестков очень тонко, а затем утончаю их края китайской палочкой. Если увеличить фото, то можно увидеть дырочки на лепестках. Всё как в природе. Придаю им естественную форму при сушке. Особое искусство — окрашивание. Здесь в ход идут и аэрограф, и кисть. Всегда держу фото цветка на экране компьютера перед собой, чтобы повторить реальный цветок. Если это колокольчик, то все плавные цветовые переходы должны быть выполнены идеально. Большое наслаждение — собирать готовые цветы в композиции и устанавливать их на торт. Цветы из сахарной мастики хранятся долго. И у многих стало традицией оставлять их на память о торжестве.

Для композиции торта Елена выбрала простые полевые цветы. Старалась сделать их максимально натуральными (фото из альбома Елены Так)

— Какой же торт на вкус?

— Это шпинатный торт с малиной.

— Много комплиментов в соцсетях получил и ваш торт «Райские птички».

— Мне очень приятно, что мои заказчики видят во мне дизайнера тортов, а не просто кондитера. Когда ко мне обратилась молодая пара с просьбой сделать свадебный торт, то попросили выдержать его в бело-красных тонах и на мое усмотрение добавить немного золотистого пигмента. При создании райских птичек я использовала сахарную мастику. А чтобы придать им легкость, дополнила хвост и крылья вафельной бумагой, тонко разрезав «перья» и изогнув их в желаемую форму.

В основе свадебного торта « Райские птички» бисквит со сливочным кремом и ягодным желе (фото из альбома Елены Так)

— А этот торт каков на вкус?

— Очень нежный. В его основе бисквит со сливочным кремом и ягодным желе.

— Успехов вам, Елена, в вашем творчестве!

— А я желаю всем: живите с радостью, устраивайте маленькие и большие праздники себе и близким!

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