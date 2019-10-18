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Происшествия

Под Тернополем в кустах нашли разбитое авто с погибшими девушками (фото)

10:56 18 октября 2019 1135
ДТП на трассе Ивано-Франковск – Тернополь
Сергей КАРНАУХОВ, «ФАКТЫ» (Львов)

Рано утром в пятницу, 18 октября, на трассе Ивано-Франковск — Тернополь между селами Дружба и Струсив водители случайно заметили в зарослях автомобиль.

- Они вызвали полицию, «скорую» и спасателей. Найденная машина Peugeot Partner явно попала в дорожно-транспортное происшествие. Внутри салона обнаружили два трупа — это 20-летние жительницы Теребовлянского района. По предварительным данным, водитель автомобиля (одна из погибших) не справилась с управлением, выехала на встречную полосу движения, слетела в кювет и врезалась в дерево. Тела водителя и пассажирки пришлось освобождать спасателям, — сообщили «ФАКТАМ» в ГУ Национальной полиции Тернопольской области.

По данному факту открыто уголовное производство, ведется следствие.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о ДТП, которое произошло 17 октября в Вознесенске Николаевской области: лоб в лоб столкнулись кроссовер Hyundai Tucson и рейсовый автобус. Травмы получили многие пассажиры автобуса.

А в Килийском районе Одесской области днем ранее машина врезалась в массивную кирпичную стелу и взорвалась. Заживо сгорели два человека.

В тот же день страшная автокатастрофа произошла под Винницей на автодороге Белая Церковь — Кременец. В результате ДТП погибла 41-летняя женщина.

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