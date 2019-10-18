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На Донбассе взорвали банкомат и украли 500 тысяч гривен (фото)
В Дружковке Донецкой области неизвестные взорвали банкомат и похитили оттуда свыше полумиллиона гривен. Информация об этом происшествии сначала просочилась в местные паблики. «ФАКТАМ» подтвердили ее в полиции.
«Инцидент произошел в четверг, 17 октября, около 04:00 на улице Космонавтов, 25. Это одна из центральных улиц города. Банкомат находился в отделении банка, которое располагается на первом этаже многоэтажного дома. Злоумышленники взорвали банкомат, находившийся в тамбуре банковского отделения, и вынесли кассеты с наличными, скрывшись с места преступления до прибытия полиции. При взрыве сработала „тревожная кнопка“, сигнал поступил на центральный пульт Государственной охраны. Внешне банкомат почти не пострадал. То есть злоумышленники нашли способ, как „вырвать“ сам контейнер с кассетами, заправленными деньгами», — рассказала Анна Киселева, инспектор Дружковского отделения полиции.
Как сообщают местные паблики, по предварительным подсчетам, было похищено 530 тысяч гривен. Правоохранители разыскивают злоумышленников.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что по Украине прокатилась волна подрывов банкоматов. В частности, за последний месяц были взорваны банкоматы в Запорожье, а также в городе Днепр. А в Киеве горе-воры взорвали помещение банка, но не смогли завладеть деньгами.
Между тем на Харьковщине полиции удалось поймать подозреваемых в подрыве банкоматов как раз в тот момент, когда они направлялись на очередное «дело».
Фото Дружковского отделения полиции
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