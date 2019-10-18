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Фермер за свои 5 миллионов гривен восстановил старинную казацкую церковь под Винницей (фото)
До 2016 года Покровская церковь XVIII века в селе Малая Ростовка Оратовского района Винницкой области находилась в плачевном состоянии — полуразвалившиеся дырявые своды, прогнивший пол. На ней даже выросли деревья. Храм закрыла советская власть вкоре после Второй мировой войны. Использовала его в качестве склада для химикатов. После развала СССР церковь четверть века оставалась практически бесхозной. Пока за ее реставрацию не взялся местный фермер Николай Мотузюк.
— В селе из поколения в поколение передавалось придание, что это казацкая церковь, — говорит Николай Мотузюк. - Она полностью сделана из дуба. Часть старинных конструкций пришла в негодность. Но мы не спешили заменять их новыми — по возможности восстанавливали. На сегодняшний день здание храма приведено в первоначальный вид. Возобновлены богослужения, люди принесли из дому старинные иконы. На реставрацию храма уже потрачено около 5 миллионов гривен. А нужно еще. Предстоит завершить работу над иконостасом, благоустроить территорию.
Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о реставрации старинной церкви Спаса на Берестове в Киеве. Украинские ученые, исследовав территорию, прилегающую к храму, опровергли одну из легенд о князе Владимире.
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Фото с сайта https://vn.20minut.ua
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- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..