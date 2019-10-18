- 15:07 Пустота и уныние: в сети показали свежие фото Донецка
- 15:03 Фонд Янковского и «Гражданский проектор» наградили лучшие украинские короткометражки
- 14:58 Коммунальщики разбирают незаконную постройку на Майдане: владелец грозит расправой
- 14:56 Появилось видео с задержанным в Киеве маньяком
- 14:55 Зибров объяснил, зачем отправляет фото голых женщин Лесе Никитюк
- 14:51 Наталья Могилевская собралась замуж
- 14:37 Денег нет: в проект госбюджета не заложили средства на повышение зарплат учителям
- 14:36 СБУ разоблачила схему: поставки военной продукции с Донбасса в Россию курировались из Харькова
- 14:13 Люблю и любима: Светлана Лобода заинтриговала признанием в свой день рождения
- 14:01 Украинцев предупредили о сильных туманах: каким регионам не повезет с погодой
- 13:58 Эксперт назвал импорт электроэнергии из России и Беларуси шагом в сторону от интеграции с ЕС
- 13:57 Апелляционный суд оставил Пашинского под арестом
В СБУ уточнили количество украинцев, пропавших без вести на оккупированном Донбассе
257 человек пропали без вести на оккупированной части Донбасса. Об этом в Службе безопасности Украины сообщили ресурсу «Радио Свобода».
В сообщении приводится информация Объединенного центра по координации поиска, освобождения незаконно лишенных свободы лиц.
«Пропавшими без вести значатся 257 человек и 240 человек лишены свободы», — говорится в сообщении.
В СБУ информирует, что украинская сторона принимает меры, для освобождения заложников.
«Соответствующие предложения по данному поводу регулярно представляются на рассмотрение Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины и обработки с привлеченными в рамках Минского формата международными гуманитарными организациями», — сообщили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что СБУ завила о массовой вербовке боевиками заключенных в оккупированном Донбассе.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Одесса, рынок. Крупных размеров дама подходит к контейнеру с кофточками и спрашивает у продавца: — А что-нибудь веселенькое на меня есть? — Нет, мадам. Вас хочется... обнять и плакать.