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Украина

В СБУ уточнили количество украинцев, пропавших без вести на оккупированном Донбассе

13:46 18 октября 2019 118
СБУ
Инф. «ФАКТОВ»

257 человек пропали без вести на оккупированной части Донбасса. Об этом в Службе безопасности Украины сообщили ресурсу «Радио Свобода».

В сообщении приводится информация Объединенного центра по координации поиска, освобождения незаконно лишенных свободы лиц.

«Пропавшими без вести значатся 257 человек и 240 человек лишены свободы», — говорится в сообщении.

В СБУ информирует, что украинская сторона принимает меры, для освобождения заложников.

«Соответствующие предложения по данному поводу регулярно представляются на рассмотрение Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины и обработки с привлеченными в рамках Минского формата международными гуманитарными организациями», — сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что СБУ завила о массовой вербовке боевиками заключенных в оккупированном Донбассе.

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