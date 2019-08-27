Иловайский котел: названы уточненные цифры потерь украинской армии

Украина

В боях за Иловайск в августе 2014 года погибли 220 военных, 44 получили ранения, 40 пропали без вести, 13 военнослужащих до сих пор в плену. Такие данные предоставил Генштаб.

«Количество погибших военнослужащих в боях за Иловайск — 220 человек, 44 — ранены, 40 — пропавших без вести, 13 содержатся в заложниках (по состоянию на 22 августа 2019)», — цитирует «BBC News Украина» сообщение.

По данным Генштаба, непосредственно во время выхода из котла «зеленым» коридором (29 августа) погибло — 129 человек, ранено — 18 человек, пропали без вести — 22 (по состоянию на 22 августа 2019 — 10 остаются не найденными).

В Генштабе также отмечают, что «к погибшим добавлено количество пропавших без вести, которые были идентифицированы с экспертизой ДНК состоянию на 16 августа 2019».

Издание отмечает, что приведенные цифры не учитывают погибших бойцов добровольческих подразделений МВД, воевавших в Иловайске в августе 2014 вместе с армией.

Ранее военная прокуратура сообщала, что общие потери МВД и ВСУ в Иловайске составляли 366 бойцов.

Бывший начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко в недавнем интервью «Радио Свобода» рассказал, что добровольческие батальоны потеряли в этих боях 200 бойцов.

Таким образом, с учетом ответа Генштаба на запрос BBC News Украина, общие потери сил АТО под Иловайскому в августе в 2014 году могут достигать 420 бойцов.

Издание пишет, что цифра может быть еще больше с учетом 40 пропавших без вести (среди них — бойцы, родственники которых отказываются признавать их гибель и не верят результатам ДНК-экспертизы тел), а также умерших позже от ранений, полученных Иловайск.

По данным военной прокуратуры, главной причиной потерь АТО в августе 2014 стало вторжение девяти батальонно-тактических групп российской армии. Кроме того, на ситуацию повлиял низкий уровень боеспособности украинской армии, дезертирство и невыполнение приказов, а также «отдельные ошибки руководства АТО при планировании и проведении военных операций, которые не находятся в прямой причинно-следственной связи с наступлением тяжких последствий — гибели украинских военных».

Следствие Главной военной прокуратуры по Иловайску засекречено и еще не окончено.

Напомним, 24 августа президент Зеленский подписал указ о ежегодном праздновании 29 августа Дня памяти защитников, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Национальном музее истории Украины открылась выставка «Блокпост пам’яті. Іловайськ. Мужні серцем», на которой представлены вещи бойцов, фрагменты оружия и боеприпасов, найденные поисковой группой «Евакуація 200» на оккупированной территории Донбасса в местах боев, в том числе за Иловайск.

О том, как украинские войска могли захватить Иловайск, читайте в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» экс-начальника Генерального штаба Виктора Муженко.

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