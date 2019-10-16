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Казачок-то засланный: СБУ рассказала, как боевики на Донбассе вербуют заключенных, которых возвращают Украине
В СБУ заявляют о зафиксированных массовых фактах вербовки представителями так называемых «МГБ Л/ДНР» граждан Украины, которые в настоящее время содержатся в исправительных колониях на временно оккупированных территориях и должны быть переведены в украинские пенитенциарные учреждения для дальнейшего отбывания наказания. Напомним, на Донбассе погиб пленный боец ВСУ., которого уже внесли в список на обмен пленными.
В частности, в колониях намеренно препятствуют переводу осужденных, если они не подписали письменное согласие на сотрудничество. Предметом такого сотрудничества является выполнение задач в ущерб государственной безопасности Украины как во время пребывания в колонии, так и после освобождения.
В частности, среди заключенных, которые были этапированы на контролируемую Украины территорию в 2019 году, контрразведка СБУ в разных регионах страны выявила 11 завербованных лиц и 20 осужденных, в отношении которых осуществлялись вербовочные подходы.
По показаниям одного из осужденных, который отбывал наказание в Свердловской исправительной колонии № 38 Луганской области, под психологическим и физическим давлением его заставили дать письменное согласие на сотрудничество с силовыми структурами псевдореспубликы. При этом ему был предоставлен псевдоним, отработаны задачи и каналы конспиративной связи.
В СБУ подчеркивают, что каждый такой факт сотрудничества с оккупационными «властями» считается государственной изменой и карается лишением свободы на срок до 15 лет (статья 111 УК Украины), однако гражданин Украины может быть освобожден от ответственности, если сообщил органам госвласти о связи с вражеской спецслужбой и не совершил преступных действий.
Напомним, в настоящее время Украина и РФ готовятся провести новый обмен заложниками и удерживаемыми лицами, однако на последнем заседании ТКГ в Минске согласовать дату обмена не удалось.
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