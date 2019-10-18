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Украина

Закон о легализации игорного бизнеса уже в Раде: что предлагает правительство

16:50 18 октября 2019 137
казино
Инф. «ФАКТОВ»

В Верховную Раду внесли законопроект о возвращении в Украину казино и прочих игорных заведений. Запрет на игорный бизнес был введен в 2009 году, но заведения такого типа не исчезли, а ушли в подполье. Теперь азартные игры предлагается вернуть в правовые рамки.

Законопроект авторства премьер-министра Гончарука предлагает узаконить игровые заведения при отелях. Казино будут разрешены лишь на территории отелей класса «5 звезд», для зала игровых автоматов достаточно будет и трехзвездочного статуса гостиницы.

За игроками и игровой деятельностью будет пристально следить налоговая служба. Игорному заведению нужно будет приобретать лицензию, ставки и выигрыши должны будут фиксироваться в «Системе онлайн-мониторинга» при налоговой администрации, на оборудование (игровые автоматы) нужно будет получать специальный сертификат качества.

По подсчетам авторов, игорный бизнес «в белую» принесет в бюджет дополнительные 5 миллиардов гривен. Их предполагается перенаправить на развитие спорта, медицины и культуры.

Напомним, за время действия запрета на игорный бизнес получили распространение полулегальные онлайн-казино. Их деятельность пока что останется за рамками регулирования нового закона.

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