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Закон о легализации игорного бизнеса уже в Раде: что предлагает правительство
В Верховную Раду внесли законопроект о возвращении в Украину казино и прочих игорных заведений. Запрет на игорный бизнес был введен в 2009 году, но заведения такого типа не исчезли, а ушли в подполье. Теперь азартные игры предлагается вернуть в правовые рамки.
Законопроект авторства премьер-министра Гончарука предлагает узаконить игровые заведения при отелях. Казино будут разрешены лишь на территории отелей класса «5 звезд», для зала игровых автоматов достаточно будет и трехзвездочного статуса гостиницы.
За игроками и игровой деятельностью будет пристально следить налоговая служба. Игорному заведению нужно будет приобретать лицензию, ставки и выигрыши должны будут фиксироваться в «Системе онлайн-мониторинга» при налоговой администрации, на оборудование (игровые автоматы) нужно будет получать специальный сертификат качества.
По подсчетам авторов, игорный бизнес «в белую» принесет в бюджет дополнительные 5 миллиардов гривен. Их предполагается перенаправить на развитие спорта, медицины и культуры.
Напомним, за время действия запрета на игорный бизнес получили распространение полулегальные онлайн-казино. Их деятельность пока что останется за рамками регулирования нового закона.
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