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Доллар снова больше 25 гривен: американская валюта резко отвоевала позиции
Курс доллара в Украине после нескольких дней валютных «качелей» снова пошел вверх. 18 октября в ходе торгового дня на межбанке курс вырос более чем на десять копеек. Утром котировки гривни к доллару стартовали с отметки 24,8−24,9 UAH/USD, к полудню пересекли отметку 25 UAH/USD. Завершились торги показателями 25,09−25,13 грн/доллар.
Национальный банк отреагировал на тенденции и резко повысил официальный курс гривня/доллар. С начала следующей рабочей недели 21 октября курс НБУ будет составлять 25,03 грн/доллар вместо 24,73 UAH/USD
Еще ощутимее взлетел курс евро/гривня. На 21 октября НБУ установил курс на уровне 27,89 UAH/EUR, повысив курс сразу на 41 копейку.
Напомним, среди опрошенных «ФАКТАМИ» валютных экспертов нет единства по поводу будущего курса национальной валюты. Те, кто прогнозирует возвращение курс к 25−26 грн/доллар, аргументируют свои заключения снизившимися поступлениями от трудовых мигрантов и сезонной активностью импортеров. Есть предпосылки к выходу курса на отметки 27 грн/доллар на фоне традиционных осенних трендов на рынке.
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