Шоу-бизнес

Звезде сериала «Школа» предложили 10 тысяч долларов за голые фото

Звезда сериала «Школа» и финалистка вокального шоу «Голос» Анна Тринчер, которая ранее рассказала «ФАКТАМ» о любви и планах на будущее, призналась, что ей предлагали 10 тысяч долларов за голые фото.

Об этом девушка рассказала в интервью программе «Жизнь известных людей».

«Мне предлагали очень большую сумму денег за перечень фотографий, которые я должна сделать», — вспомнила девушка, отметив, что она отказалась.

Также Анна пока не планирует жить вместе со своим возлюбленным и коллегой по сериалу Богданом Осадчуком. По ее словам, сперва стоит задуматься об университете, а потом — о семье.

Напомним, ранее украинская певица Луна (Кристина Герасимова-Бардаш) снялась голой и показала фото поклонникам просто так, не за деньги.

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