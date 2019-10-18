24.83 / 25.17 27.44 / 27.96
Киев: +14
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Звезде сериала «Школа» предложили 10 тысяч долларов за голые фото

19:48 18 октября 2019 291
Анна Тринчер
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Звезда сериала «Школа» и финалистка вокального шоу «Голос» Анна Тринчер, которая ранее рассказала «ФАКТАМ» о любви и планах на будущее, призналась, что ей предлагали 10 тысяч долларов за голые фото.

Об этом девушка рассказала в интервью программе «Жизнь известных людей».

«Мне предлагали очень большую сумму денег за перечень фотографий, которые я должна сделать», — вспомнила девушка, отметив, что она отказалась.

Также Анна пока не планирует жить вместе со своим возлюбленным и коллегой по сериалу Богданом Осадчуком. По ее словам, сперва стоит задуматься об университете, а потом — о семье.

Напомним, ранее украинская певица Луна (Кристина Герасимова-Бардаш) снялась голой и показала фото поклонникам просто так, не за деньги.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Пенсия

Чем раньше, тем лучше: в ПФУ рассказали о жестком требовании к пенсионерам одной категории

Анастасия Заворотнюк

«Отравление КРОТом-2»: в РФ начинают сомневаться в болезни Анастасии Заворотнюк

погода

Зимой украинцев ждут самые сильные за последние 30 лет морозы, — Гидрометцентр

В Киеве «накрыли» частную клинику, торговавшую человеческими органами (фото)

В Киеве "накрыли" частную клинику, торговавшую человеческими органами (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер