«Шахтер» уничтожил «Колос», отпраздновав самую крупную победу в сезоне: видео голов

Спорт

В пятницу, 18 октября, суперрезультативным поединком в Харькове между обладателем «золота» УПЛ «Шахтером и новичком премьер-лиги «Колосом» стартовал последний тур первого круга чемпионата Украины по футболу.

Чемпионат Украины. 11-й тур

«Шахтер» (Донецк) — «Колос» (Коваливка) — 6:0 (Мораес, 5, 61, Коноплянка, 26, Додо, 32, Тайсон, 43, 45). Молодежные составы — 3:1.

«Шахтер»: Пятов, Додо, Бондарь, Матвиенко, Сиприано, Патрик (Маркос Антонио, 46), Коваленко, Тете (Марлос, 63), Тайсон, Коноплянка, Мораес (Борячук, 72).

На встречу против команды из села в Киевской области, которая в прошлом туре потерпела сокрушительное поражение в скандальном поединке против «Динамо» (0:4), команда Луиша Каштру прибыла без Исмаили, Соломона и дисквалифицированного за перебор желтых карточек Степаненко.

Ранее оппоненты не пересекались на официальном уровне, проведя, правда, в этом году два спарринга (в первом горняки без игроков сборных одолели «Колос» — 2:0, а во втором была зафиксирована ничья — 1:1).

Португальский наставник дончан после матчей сборных оставил на скамейке запасных Кривцова, Болбата и Марлоса, зато выпустил с первых минут нечасто попадавших в «основу» Бондаря, Сиприано, Додо, Тете и Коноплянку. Кроме того, впервые в сезоне в заявку «оранжево-черных» попал форвард Борячук, вышедший во втором тайме на замену (первая игра нападающего за «Шахтер» с мая 2017-го).

А вот одна из проблем «Колоса» заключалась в том, что главный тренер команды Руслан Костышин первым в украинском футболе пропускал поединок из-за… четырех желтых карточек (о чем ему сообщили, едва ли не за пару часов до стартового свистка!). В итоге игрой руководил помощник специалиста Сергей Кузнецов, а на поле за отца «отдувался» Костышин-младший, забивший в этом сезоне три мяча.

Судьба встречи фактически была решена уже в первом тайме, когда лучший бомбардир УПЛ Мораес забил свой 10-й мяч в сезоне, Коноплянка впервые отличился за «Шахтер» с игры, Додо записал в свой актив дебютный мяч в футболке донецкого клуба, а Тайсон оформил «дубль». Пять ударов в створ за 45 минут — пять голов!

После перерыва Мораес отличился 11-й раз в турнире, и в итоге чемпион Украины отпраздновал свою самую крупную победу в сезоне: ранее с разницей в четыре мяча дончанами были обыграны «Ворскла» (4:0), «Олимпик» (4:0) и «Мариуполь» (5:1). «Колос» же, довольно удачно дебютировавший в УПЛ, проиграл две подряд встречи грандам с общим счетом 0:10. И через такое нужно пройти…

Видеообзор первого тайма

6:0 Мораес (61-я мин.)

Кроме того, «Шахтер» отпраздновал 13-ю подряд победу в УПЛ и довел свою серию без поражений до 40 (!) матчей. Напомним, что во вторник, 22 октября, команда Луиша Каштру там же, в Харькове, сыграет поединок Лиги чемпионов против загребского «Динамо» («ФАКТЫ» проведут онлайн-трансляцию этой встречи).

Положение команд:

1. «Шахтер» — 33 очка (11 матчей);

2. «Десна» — 20 (10);

3. «Динамо» — 20 (10);

4. «Александрия» — 19 (10);

5. «Заря» — 16 (10);

6. «Колос» — 14 (11);

7. «Днепр-1» — 11 (10);

8. «Мариуполь» — 10 (10);

9. «Карпаты» — 8 (10);

10. «Ворскла» — 8 (10);

11. «Львов» — 7 (10);

12. «Олимпик» — 5 (10).

Бомбардиры: 11 мячей — Жуниор Мораес («Шахтер»); 6 — Тайсон, Марлос (оба — «Шахтер»), Александр Филиппов («Десна»); 5 — Богдан Леднев («Заря»), Артем Беседин («Динамо»); 4 — Карлос де Пена, Виктор Цыганков (оба — «Динамо»).

В 11-м туре премьер-лиги также сыграют: «Карпаты» — «Львов», «Заря» — «Десна» (19 октября), «Мариуполь» — «Днепр-1», «Динамо» — «Александрия», «Олимпик» — «Ворскла» (20 октября).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что где и когда смотреть в прямой трансляции матч «Динамо» — «Александрия».

Фото ФК «Шахтер»



Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter