- 20:50 «Шахтер» уничтожил «Колос», отпраздновав самую крупную победу в сезоне: видео голов
- 20:48 На Тернопольщине погибла школьница, выпавшая на ходу из автобуса
- 20:44 В Одессе суд вынес приговор капитану катера «Иволга», при крушении которого погибли 20 человек
- 20:31 Преподаватель одесского вуза уволился после скандала с "польскими масонами, придумавшими Украину"
- 20:19 Проект госбюджета раскритиковали, но приняли: что происходило в Раде 18 октября (полное видео заседания)
- 20:11 Привет "Минску": Золотое обстреляли из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов
- 20:06 В Миргороде проводили в последний путь солдата Ярославу Никоненко, погибшую на Донбассе от пули снайпера
- 19:48 Звезде сериала «Школа» предложили 10 тысяч долларов за голые фото
- 19:46 Зимой украинцев ждут самые сильные за последние 30 лет морозы, — Гидрометцентр
- 19:38 В Киеве на выходные перекроют Дарницкую площадь (схемы проезда)
- 19:27 Любой каприз — за ваши деньги: под Киевом полицейские-конвоиры организовывали досуг арестованным бандитам
- 19:07 В случае изменений "зеленого тарифа" инвесторы обратятся в международный арбитраж
Преподаватель одесского вуза уволился после скандала с "польскими масонами, придумавшими Украину"
В Одессе Международный гуманитарный университет избавился от преподавателя истории с антиукраинскими взглядами. После того как в сеть попало видео с лекции о том, что «Украину придумали польские масоны», разгорелся скандал, и историк написал заявление об увольнении.
Руководство вуза уточнило, что пока длилось служебное расследование, преподаватель уволился по собственному желанию. «Нам очень жаль, что мы из СМИ об этом узнали и посмотрели этот ролик… Мы провели служебное расследование по этому вопросу. Он (историк) нам показал учебник и сказал, что он цитировал автора… Учитывая резонанс, преподаватель очень возмутился, ему тоже это не понравилось. Он написал заявление об увольнении и уже уволен», — рассказал в эфире «Громадське» ректор вуза Константин Громовенко.
Напомним, Международный гуманитарный университет — негосударственный вуз. Преподаватель истории критиковал классические программы по истории Украины, а студентам заявлял, что имеет право преподавать «свою историю».
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
С нашей медициной любая мать, вырастившая двоих, а то и троих детей, может автоматически получить диплом педиатра.