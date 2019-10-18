Преподаватель одесского вуза уволился после скандала с "польскими масонами, придумавшими Украину"

Общество и люди

В Одессе Международный гуманитарный университет избавился от преподавателя истории с антиукраинскими взглядами. После того как в сеть попало видео с лекции о том, что «Украину придумали польские масоны», разгорелся скандал, и историк написал заявление об увольнении.

Руководство вуза уточнило, что пока длилось служебное расследование, преподаватель уволился по собственному желанию. «Нам очень жаль, что мы из СМИ об этом узнали и посмотрели этот ролик… Мы провели служебное расследование по этому вопросу. Он (историк) нам показал учебник и сказал, что он цитировал автора… Учитывая резонанс, преподаватель очень возмутился, ему тоже это не понравилось. Он написал заявление об увольнении и уже уволен», — рассказал в эфире «Громадське» ректор вуза Константин Громовенко.

Напомним, Международный гуманитарный университет — негосударственный вуз. Преподаватель истории критиковал классические программы по истории Украины, а студентам заявлял, что имеет право преподавать «свою историю».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter