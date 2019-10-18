24.83 / 25.17 27.44 / 27.96
Киев: +14
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Общество и люди

Преподаватель одесского вуза уволился после скандала с "польскими масонами, придумавшими Украину"

20:31 18 октября 2019 181
преподаватель
Инф. «ФАКТОВ»

В Одессе Международный гуманитарный университет избавился от преподавателя истории с антиукраинскими взглядами. После того как в сеть попало видео с лекции о том, что «Украину придумали польские масоны», разгорелся скандал, и историк написал заявление об увольнении.

Руководство вуза уточнило, что пока длилось служебное расследование, преподаватель уволился по собственному желанию. «Нам очень жаль, что мы из СМИ об этом узнали и посмотрели этот ролик… Мы провели служебное расследование по этому вопросу. Он (историк) нам показал учебник и сказал, что он цитировал автора… Учитывая резонанс, преподаватель очень возмутился, ему тоже это не понравилось. Он написал заявление об увольнении и уже уволен», — рассказал в эфире «Громадське» ректор вуза Константин Громовенко.

Напомним, Международный гуманитарный университет — негосударственный вуз. Преподаватель истории критиковал классические программы по истории Украины, а студентам заявлял, что имеет право преподавать «свою историю».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Пенсия

Чем раньше, тем лучше: в ПФУ рассказали о жестком требовании к пенсионерам одной категории

Анастасия Заворотнюк

«Отравление КРОТом-2»: в РФ начинают сомневаться в болезни Анастасии Заворотнюк

погода

Зимой украинцев ждут самые сильные за последние 30 лет морозы, — Гидрометцентр

В Киеве «накрыли» частную клинику, торговавшую человеческими органами (фото)

В Киеве "накрыли" частную клинику, торговавшую человеческими органами (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер