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На Тернопольщине погибла школьница, выпавшая на ходу из автобуса (фото)
Несчастный случай произошел в Тернопольской области в пятницу, 18 октября.
— Несовершеннолетняя школьница ехала домой на рейсовом автобусе сообщением Камянец-Подольский -Тернополь, — рассказали «ФАКТАМ» в ГУ Национальной полиции в Тернопольской области. — По словам очевидцев, в салоне были свободные места, но девочка стояла на ступеньках автобуса возле задних дверей и увлеклась своим телефоном. На отрезке дороги между селом Колодиевкой и городом Скалатом колесо автобуса попало в яму. Школьница не удержалась, зацепила ручку от дверей, и они открылись. Ребенок выпал из салона на улицу и ударился головой об асфальт. Водитель оказывал девочке медицинскую помощь, пока не приехала «скорая». Потерпевшую госпитализировали в больницу, но спасти ей жизнь не удалось., Правоохранители ведут следствие.
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