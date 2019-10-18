Происшествия

Под Киевом у женщины обнаружили ботулизм: виной тому стала рыбная консерва

Под Киевом выявлен случай ботулизма после употребления в пищу рыбной консервы. Госпитализирована жительница села Софиевская Борщаговка Киево-Святошинского района. Злополучная консерва «Скумбрия атлантическая натуральная с добавлением масла» была произведена в Одесской области в июле 2018 года и приобретена в крупной торговой сети.

Производитель консервы из скумбрии под торговой маркой «Аквамарин» указал, что срок хранения его продукции составляет два года. Консерва не была просрочена, но из-за ЧП вся партия продукции была снята с реализации. Об этом сообщает Госпродпотребслужба в Киевской области.

В Украине вспышки ботулизма чаще всего наблюдались после употребления в пищу домашних консервов. Последний всплеск заболеваемости был зафиксирован после употребления жителями копченой и вяленой рыбы, приготовленной в кустарных условиях. Случаи, когда ботулизм возникает из-за магазинной продукции, достаточно редкие, но также встречаются.

Ботулизм считается смертельно опасным заболеванием. Первые симптомы проявляются спустя несколько часов после еды и поначалу схожи с признаками пищевого отравления. Насторожить должны сухость во рту, отсутствие слез, слюны, ухудшение зрения, нарушение речи.

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