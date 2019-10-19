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Расстрелянный живодерами котенок выжил и даже начал ходить на трех лапках (трогательное видео)
В российском городе Пермь котенок Патрон, получивший девять пулевых ранений от живодеров, заново научился бегать, прыгать и ходить в лоток. Об этом пишет «Лента.ру».
Согласно сообщениям зоозащитников, в конце сентября живодеры из города Березники Пермского края расстреляли из пневматического оружия пятимесячного котенка, но он выжил и благодаря своевременной операции на позвоночнике получил шанс на полное восстановление.
Извлекший из тела котенка 9 металлических пулек от пневматического оружия волонтер Сергей Шахторин назвал животное Патроном.
Мужчина разместил несколько видеозаписей, на которых видно, что котенок научился самостоятельно ходить. Пока он еще не может управлять одной лапкой, но прекрасно передвигается и на трех. Патрон даже научился запрыгивать на кровать и в клетку, где для него оставляют угощения.
«Чтобы Патрон снова стал ходить, я занимался с ним — делал массаж, устраивал сеансы плавания, мотивировал бегать. Новый дом Патрону я пока не ищу. Он еще поживет у меня», — рассказал Сергей Шахторин.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что в Днепре обнаружили банду живодеров, которые отрезают котам лапы. За их поимку обещали большие деньги.
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