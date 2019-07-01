Общество и люди

В Днепре орудуют живодеры, которые отрезают котам лапы: за поимку злоумышленников обещают большие деньги

В Днепре увеличили сумму вознаграждения за информацию о живодерах, которые отрезают лапы котам. Об этом в Facebook написал заместитель городского главы Днепра Михаил Лысенко.

Теперь за свою бдительность можно получить вознаграждение в размере 41 000 гривен, что на 10 000 гривен больше предыдущей суммы. Изначально заместитель городского главы Днепра Лысенко собирался отдать свой месячный оклад, который составляет — 31 000 гривен, пишет Відкритий.

Уже 1-го июля информация обновилась и Михаил Лысенко добавил, что один из жителей города решил поучаствовать в поисках живодеров, которые отрезают лапы котам и готов добавить к указанной сумме еще 10 000 гривен. Таким образом, за какую-либо достоверную информацию о живодерах можно получить вознаграждение в размере 41 000 гривен.

Отметим, что в Днепре участились случаи убийства животных, в последнее время местные жители начали находить котов без головы и конечностей. Последние трупы животных подкинули жителям под подъезд на улице Николая Руденко. Вчера, 30-го июля, об этом случае на своей странице упомянул заместитель мэра Днепра Михаил Лысенко.

«В нашем городе за последнее время прокатилась серия убийств животных. Они попросту поражают своей бесчеловечностью и жестокостью. Я очень сомневаюсь, что человек, имеющий хотя бы микро часть здравого рассудка мог такое сделать. Последние убитые животные были обнаружены на улице Войцеховича», — написал он.

Информацию о живодерах можно сообщить Михаилу Лысенко в личных сообщениях в социальной сети либо позвонить на горячую линию мэра Днепра.

Как писали «ФАКТЫ», недавно в Полтавской области неоднократно судимый 27-летний житель села Малиновка Глобинского района Полтавской области Олег Шкуренко получил шесть лет тюрьмы в местах лишения свободы за жестокое обращение с животным.

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