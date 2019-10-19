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Шоу-бизнес

Голые фото актрисы и певицы Деми Ловато слили в Сеть

2:33 19 октября 2019 47
Деми Ловато
Инф. «ФАКТОВ»

Злоумышленники взломали аккаунт в Snapchat американской певицы и актрисы Деми Ловато и украли ее обнаженные фотографии. Об этом пишет «Экспресс-газета» со ссылкой на британский таблоид Metro.

Сообщается, что какое-то время зашедшим в ее аккаунт предлагали свайпнуть экран и посмотреть эти фотографии.

Ссылка вела в аккаунт одного из хакеров. Позже помощники Ловато восстановили доступ, однако компромат уже утек в Сеть: хакеры разместили фото на нескольких сайтах и форумах.

Сейчас специалисты, которые помогают звезде с присутствием в интернете, ищут и блокируют личные материалы певицы по всей Сети.

По данным портала The Blast, ответственность за это киберпреступление взяла группа хакеров, которые в свое время отличились взломом учетной записи генерального директора Twitter Джека Дорси. Эти же люди опубликовали в интернете личные фотографии актрисы Хлои Грейс Морец.

Напомним, что 27-летняя Деми Ловато известна своими ролями в таких сериалах, как «Анатомия страсти», «Побег», «Camp Rock: Музыкальные каникулы», «Дайте Санни шанс» и других.

Кроме того, в ее дискографии шесть долгоиграющих пластинок. Свой первый альбом Деми записала в 2008 году.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», звезде сериала «Школа» предложили 10 тысяч долларов за голые фото.

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