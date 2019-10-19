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Голые фото актрисы и певицы Деми Ловато слили в Сеть
Злоумышленники взломали аккаунт в Snapchat американской певицы и актрисы Деми Ловато и украли ее обнаженные фотографии. Об этом пишет «Экспресс-газета» со ссылкой на британский таблоид Metro.
Сообщается, что какое-то время зашедшим в ее аккаунт предлагали свайпнуть экран и посмотреть эти фотографии.
Ссылка вела в аккаунт одного из хакеров. Позже помощники Ловато восстановили доступ, однако компромат уже утек в Сеть: хакеры разместили фото на нескольких сайтах и форумах.
Сейчас специалисты, которые помогают звезде с присутствием в интернете, ищут и блокируют личные материалы певицы по всей Сети.
По данным портала The Blast, ответственность за это киберпреступление взяла группа хакеров, которые в свое время отличились взломом учетной записи генерального директора Twitter Джека Дорси. Эти же люди опубликовали в интернете личные фотографии актрисы Хлои Грейс Морец.
Напомним, что 27-летняя Деми Ловато известна своими ролями в таких сериалах, как «Анатомия страсти», «Побег», «Camp Rock: Музыкальные каникулы», «Дайте Санни шанс» и других.
Кроме того, в ее дискографии шесть долгоиграющих пластинок. Свой первый альбом Деми записала в 2008 году.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», звезде сериала «Школа» предложили 10 тысяч долларов за голые фото.
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