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Суд объявил перерыв в рассмотрении дела Гладковского
Высший антикоррупционный суд (ВАКС) огласил перерыв в судебном заседании по избрании меры пресечения бывшему заместителю секретаря СНБО Олегу Гладковскому. Об этом пишет РБК-Украина.
Сообщается, что ходатайство о перерыве в судебном заседании подала сторона защиты. Прокуроры против объявления перерыва не возражали.
«Учитывая то, что сегодня с 10:00 до 12:00 в этом помещении не будет света, суд объявляет, учитывая позицию участников судебного заседания, перерыв до 12:00 19 октября 2019», — сказал судья.
Как известно, в пятницу, 18 октября, Высший антикоррупционный суд начал избирать меру пресечения Гладковскому. Его задержали по подозрению в злоупотреблении служебным положением (ч.2 ст. 364 УК Украины). Ранее специализированная антикоррупционная прокуратура ходатайствовала о мере пресечения для Гладковского в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в 100 млн гривен.
Напомним, что 17 октября Олег Гладковский пытался вылететь из Украины через аэропорт «Борисполь», однако пограничники его не выпустили. Затем его задержали сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины. Позже в НАБУ сообщили, что задержали Гладковского по подозрению в злоупотреблении служебным положением (ч.2 ст. 364 УК Украины).
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 18 октября НАБУ вручило подозрение бывшему заместителю секретаря СНБО Гладковському. Следствие установило, что он использовал предоставленную ему власть и служебное положение вопреки интересам службы с целью получения неправомерной выгоды компанией, в которой он является собственником, а именно — ОАО «Автомобильная компания» Богдан Моторс".
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