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Происшествия

ДТП с таксомоторным "Уклоном" в Киеве: есть пострадавшие

4:08 19 октября 2019 22
Сервис Uklon
Инф. «ФАКТОВ»

Ближе к полуночи в пятницу, накануне выходных, на улице Гетьмана, неподалеку от Индустриального моста в столице произошло столкновение двух легковушек - Škoda и Mazda.

По иронии судьбы обе машины задействованы в пассажирских перевозках. И обе — от сервиса Uklon.

Предварительно удалось установить, что автомобили двигались в сторону Шулявки.

Внезапно Škoda, едущая по полупустой улице, начала — вопреки требованиям правил дорожного движения — поворачивать налево, примерно со среднего ряда.

Вероятно, водитель получил заказ и решил немедля приступать к его выполнению.

Этот маневр вынудил его коллегу, который ехал сзади, экстренно менять направление движения.

Уйти ему от удара не удалось.

После столкновения Mazda с двумя пассажирками продолжила движение и ее остановил столб.

Вот так «на ровном месте», на сухой, хорошо освещенной дороге произошло дорожное ЧП.

Одну из пассажирок забрала скорая. В больнице оказался и водитель Škoda. Предварительный диагноз - у него повреждена рука и переломана ключица. Однако мужчина решил вернуться на место ДТП, но от общения с журналистами отказался.

Собственно говоря, рассказывать ему было нечего. Начато расследование.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в пятницу, 18 октября, на трассе под Харьковом произошло смертельное ДТП: грузовик «МАН» врезался в стоявший на обочине автомобиль «ВАЗ», водитель которого погиб в результате этого.

Фото Василия ТАЛЬСКОГО

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