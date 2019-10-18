Машину полностью смяло: на трассе под Харьковом произошло смертельное ДТП (фото)

Происшествия

В Харьковской области грузовик «МАН» врезался в стоявший на обочине автомобиль «ВАЗ», водитель которого погиб в этом ДТП. Ранее в столице в смертельное ДТП попала «скорая», перевозившая пациента.

Как сообщают в ГУНП в Харьковской области, дорожно-транспортное происшествие произошло 17 октября на 126-м километре автодороги Харьков — Красноград — Перещепино в селе Новое Мажарово.

Сообщается, что в аварии погиб 29-летний мужчина, а его 22-летняя жена и 8-месячный сын были госпитализированы в медучреждение Новомосковска Днепропетровской области. Также в больницу попали 51-летний пассажир «ВАЗа» и 35-летний водитель грузовика «МАН», которых медики увезли в больницу Краснограда.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», под Одессой, на 21-м километре Старокиевского шоссе, при столкновении «Волги» с маршрутным автобусом один человек погиб и шестеро получили травмы.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter