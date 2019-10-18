- 13:39 Синоптик рассказала, когда в Украине начнется похолодание
- 13:38 Россия собирается закрыть для навигации часть Керченского пролива: что об этом известно
- 13:32 «Сын родился с опухолью на копчике, которая весила 2,5 килограмма — больше, чем сам ребенок»
- 13:29 Корсет с перьями: королева Испании удивила фривольным нарядом
- 13:22 Во львовском госпитале умер боец, получивший тяжелые ранения на Донбассе
- 13:20 В Киеве пьяный водитель вез младенца на переднем сидении авто: в сеть попали фото
- 13:18 Ани Лорак впервые рассказала о романе с молодым продюсером
- 13:13 Нападал на мужчин: в Киеве задержали серийного маньяка
- 13:00 Зеленые тарифы останутся неизменными, — министр
- 12:54 Фермер за свои 5 миллионов гривен восстановил старинную казацкую церковь под Винницей
- 12:54 Машину полностью смяло: на трассе под Харьковом произошло смертельное ДТП
- 12:45 Зеленский добьется своего: в Раде озвучили интересный прогноз по "формуле Штайнмайера" для Донбасса
Машину полностью смяло: на трассе под Харьковом произошло смертельное ДТП (фото)
В Харьковской области грузовик «МАН» врезался в стоявший на обочине автомобиль «ВАЗ», водитель которого погиб в этом ДТП. Ранее в столице в смертельное ДТП попала «скорая», перевозившая пациента.
Как сообщают в ГУНП в Харьковской области, дорожно-транспортное происшествие произошло 17 октября на 126-м километре автодороги Харьков — Красноград — Перещепино в селе Новое Мажарово.
Сообщается, что в аварии погиб 29-летний мужчина, а его 22-летняя жена и 8-месячный сын были госпитализированы в медучреждение Новомосковска Днепропетровской области. Также в больницу попали 51-летний пассажир «ВАЗа» и 35-летний водитель грузовика «МАН», которых медики увезли в больницу Краснограда.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», под Одессой, на 21-м километре Старокиевского шоссе, при столкновении «Волги» с маршрутным автобусом один человек погиб и шестеро получили травмы.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..