На грани абсурда: Заворотнюк предлагают лечить водой с могилы Началовой

Шоу-бизнес

Пользователи Сети продолжают активно обсуждать способы спасения народной любимицы, звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк, семья которой решила лечить актрису молитвой.

Об этом пишет портал «Дни.ру».

При этом фантазия фанатов во много раз превосходит замыслы родни: им советуют испробовать все возможные способы, вплоть до самых невероятных.

«Очень много писали о том, что на могиле певицы Юли Началовой на Троекуровском кладбище происходят чудеса. Якобы заряженная там вода помогает победить многие болезни, крем снимает воспаления, а земля творит чудеса. Говорили о нескольких случаях исцеления таким образом от красной волчанки, сепсиса и даже диабета», — цитирует портал одно из предложений на странице в Сети, посвященной Анастасии Заворотнюк.

По словам автора этого сообщения, люди приходят на могилу Юлии с молитвой, с надеждой, с просьбой о помощи.

«И пусть певица не была святой при жизни, дела это не меняет. Я знаю, что Началова смогла победить рак. Врачам певицы удалось выявить лимфому на ранних стадиях и быстро подавить страшный недуг. Очень хочется верить, что ставшая ангелом Юля поможет теперь справиться с коварной болезнью и Насте, о которой молится вся страна» — считает поклонница Анастасии.

«Воспользуются ли родные Анастасии Заворотнюк этим оригинальным, но сомнительным методом, неизвестно», — пишет автор статьи.

Между тем другое издание, Nation News, обратилось к российскому продюсеру Андрею Загорскому с просьбой прокомментировать ситуацию.

«Когда слышу такое, то думаю, что театр „Кривое зеркало“ отдыхает, а Петросян бы только позавидовал. Он даже давно взял бы их к себе на работу — нехватка кадров. Предложение с заряженной водой — просто какой-то абсурд. По тем, кто предлагает такие идеи, просто плачет психиатрическая клиника», — заявил Загорский.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», поклонники больной Анастасии Заворотнюк живо отреагировали на призыв родных актрисы помолиться за ее здоровье. Они поддерживают стремление родственников обратиться за помощью к высшим силам. В комментариях под сообщением о соборной молитве они высказывают слова поддержки и делятся советами. В них рекомендуют отвезти Анастасию по святым местам, которые могут помочь исцелиться от тяжелого недуга. Одно из таких мест — могила Святой Матроны.

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