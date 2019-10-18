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Высшие силы помогут: поклонники больной Заворотнюк отправили ее на могилу святой
Поклонники больной Анастасии Заворотнюк живо отреагировали на призыв родных актрисы помолиться за ее здоровье. Они поддерживают стремление родственников обратиться за помощью к высшим силам. В комментариях под сообщением о соборной молитве они высказывают слова поддержки и делятся советами.
В них рекомендуют отвезти Анастасию по святым местам, которые могут помочь исцелиться от тяжелого недуга. Одно из таких мест — могила Святой Матроны.
Она родилась слепой в 1881 году. Немолодые родители хотели оставить слепую девочку в приюте. Но матери приснился вещий сон: белая птица необычайной красоты, слепая, села на ее грудь. Девочку оставили в семье. С восьми лет Матрона стала исцелять больных и предсказывать будущее. В возрасте около 17 лет у неё отнялись ноги. Говорят, Сталин приезжал к ней за советом. Согласно житию, Матрона предсказала свою смерть за три дня, продолжая принимать людей в свои последние дни. Скончалась Матрона в Сходне 2 мая 1952 года. Похоронили ее на Даниловскои кладбище. Могила на многие годы стала местом паломничества
Некоторые поклонники советуют молиться за здоровье врачей.
Пока родные Заворотнюк не отреагировали на советы. Они по-прежнему не называют диагноз актрисы.
Сейчас Анастасия проходит лечение в медицинском центре на Рублевском шоссе.
Тем временем, из-за отсутствия официальной информации о состоянии Завротнюк, в сети начинают сомневаться в том, что она действительно тяжело больна.
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