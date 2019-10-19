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На руднике в России прорвало дамбу: много погибших и пропавших без вести
В Красноярском крае России произошло ЧП — прорвало дамбу на реке Сейба. В результате погибло 10 человек, 15 пропали без вести и был нанесен значительный материальный ущерб.
Как сообщают российские СМИ со ссылкой на МЧС, кроме того, госпитализировано четверо пострадавших. Еще 15 человек спасатели осмотрели на месте происшествия, госпитализация им не потребовалась.
Дамба находилась на технологическом водоеме золотодобывающей артели около населенного пункта Щетинино. Она обрушилась около шести утра по местному времени (в 2 часа ночи по Москве).
По данным МЧС, в результате в поселке затопило два временных общежития с рабочими. На место происшествия направили врачей из соседних населенных пунктов. Всего там работают уже более 270 спасателей.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о прорыве дамбы в сибирском городе Тулун, где было подтоплено около девятисот домов, в некоторых местах вода доходила до второго и третьего этажа зданий. А из-за прорыва дамбы в Бразилии погибли более 100 человек.
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