Гвоздик – Бетербиев: полное видео боя

Спорт

В ночь с 18 на 19 октября в Филадельфии прошел поединок между небитыми доселе боксерами — чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе украинец Александр Гвоздик (17 побед, 14 из них — нокаутом, 1 поражение) встречался с обладателем титула IBF россиянином Артуром Бетербиевым (15 побед, все — нокаутом).

Спортсмены, известные своими умениями и имеющие славу нокаутеров, подарили болельщикам красочный открытый бокс. Несмотря на то, что украинец считался у букмекеров фаворитом, да и поддержка в зале у нашего соотечественника была гораздо ощутимее, россиянин действовал в ринге очень уверенно. У Гвоздика было преимущество в антопометрических данных и размахе рук, но Бетербиев нивелировал это напористостью и стойкостью.

И если до восьмого раунда включительно на ринге проходил взаимный обмен ударами, то в девятом-десятом ударная серия проходила практически в одностороннем порядке. В итоге, после трех нокдаунов у Гвоздика рефери в ринге принял решение об остановке боя.

Таким образом, Гвоздик потерпел первое поражение в профессиональной карьере и впервые проиграл за последние семь лет, учитывая в том числе и поединки на любительском ринге.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Гвоздик и Бетербиев прошли финальную церемонию взвешивания и провели дуэль взглядов.

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