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Гвоздик – Бетербиев: финальная церемония взвешивания и дуэль взглядов (фото, видео)
В Филадельфии прошла официальная церемония взвешивания накануне объединительного боя в полутяжелом весе между чемпионом мира по версии WBC украинцем Александром Гвоздиком (17 побед, 14 из них — нокаутом) и обладателем титула IBF россиянином Артуром Бетербиевым (14 побед, все — нокаутом).
ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ БОЯ ГВОЗДИК — БЕТЕРБИЕВ
Весы под нашим соотечественником показали цифры 79,06 кг, в то время как под россиянином — 79,15 кг. Напомним, что весовой лимит в данной категории — до 79,378 кг. После этого соперники провели финальную дуэль взглядов. Гвоздик пребывал в отличном настроении, с его лица не сходила легкая улыбка, при этом Бетербиев был сама серьезность. В итоге, именно украинец завершил «очную ставку», приняв стойку для снимков фотографов.
Напомним, что бой Гвоздик — Бетербиев пройдет в ночь с 18 на 19 октября на ринге Liacouras Center в Филадельфии. Ориентировочное начало — 19 октября в 05:30 по киевскому времени.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, по какому каналу в Украине можно смотреть в прямой трансляции объединительный бой между Гвоздиком и Бетербиевым.
Фото и видео Top Rank
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