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На Закарпатье задержали банду фальшивомонетчиков (фото)
В Закарпатье задержали преступную группу, которая занималась масштабным сбытом фальшивых денег. Кроме «долларов», фальшивоментчики сбывали украинские гривни.
В состав группировки, организатором которой была 49-летняя жительница Ужгорода, входило еще семь закарпатцев — жителей Ужгорода, Мукачева и района, а также Рахова.
Возраст задержанных — от 22-х до 58-ми лет.
Задержание еще одного организатора группировки — 37-летнего жителя села Среднее Водяное произошло в Рахове во время передачи фальшивой тысячи долларов автобусом межрайонного сообщения. Всего злоумышленники сбыли на территории региона 30 тысяч фальшивых долларов. Об этом «ФАКТАМ» сообщили областном главке Национальной полиции.
Кроме того, выяснилось, что житель Мукачева также подделывал и украинскую валюту — банкноты в 200 и 500 гривен, которые распространял на территории региона. Их и фальшивые 100 долларовые банкноты, злоумышленники сбывали по цене 50 процентов от их номинала.
В ходе проведенных обысков были изъяты значительные суммы банкнотов в национальной и иностранной валютах с признаками подделки, добавили в прокуратуре Закарпатской области.
Открыто уголовное производство. За изготовление и сбыт фальшивых денег закон предусматривает наказание в виде лишения свободы до 10 лет. Следователи выясняют возможных соучастников и устанавливают место изготовления фальшивых денег.
Ранее «Факты» сообщали о фальшивых долларах, которые появились в обменниках Харькова.
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