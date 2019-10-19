На Прикарпатье переполох из-за пропавшей в лесу женщины

Происшествия

В Ивано-Франковской области 18 октября во время отдыха в лесу вблизи села Вороненко Яремчанского горсовета не вышла из леса и заблудилась жительница Коломыйского района, 1970 года рождения. Об этом говорится в сообщении Управления ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области.

Как стало известно, женщина вместе с мужем отдыхала в санатории «Ель». Мобильная связь с пропавшим отсутствует. К месту происшествия для проведения поисково-спасательных работ направлены спасатели поисково-спасательного отделения поселка Ворохта в составе 4 человек на 1 единицы техники.

«По состоянию на 01:00 19 октября спасатели обследовали лесной массив вдоль автомобильной дороги от пгт. Ворохта в с. Вороненко, пропавшей женщины не нашли», — говорится в сообщении ведомства.

В ГСЧС решили направить дополнительные бригады спасателей, а также 2 кинолога с собаками и квадрокоптер. Всего к проведению поисковых работ привлечено 15 человек на 4 единицах техники.

Как писали «ФАКТЫ», в марте спасатели Закарпатской и Ивано-Франковской областей нашли туристов, пропавших в районе горы Говерла.

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