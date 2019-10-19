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Происшествия

Жертва скончалась на месте: под Черниговом полицейский сбил велосипедиста

15:27 19 октября 2019 188
ДТП с велосипедом
Инф. «ФАКТОВ»

В Черниговской области полицейский совершил смертельное ДТП. Поздно вечером 18 октября он наехал на велосипедиста и от полученных ран тот скончался на месте. Напомним, на прошлой неделе страшную автокатастрофу в Хмельницком спровоцировал полицейский из Киева.

Как сообщили в Секторе коммуникаций полиции Черниговской области, инцидент произошел в районе населенного пункта Сосница.

По предварительным данным, велосипедист 1964 года рождения двигался навстречу автомобилю полицейского на неосвещенной части дороги.

Правоохранитель самостоятельно вызвал полицейских и «скорую помощь».

Медики подтвердили, что водитель автомобиля был трезв на момент совершения ДТП находился не при исполнении обязанностей.

Уголовное производство открыло Государственное бюро расследований, которое вменяет полицейскому ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего»). Если полицейского признают виновным, ему грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет с возможным лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Кроме того, Главное управление Нацполиции в Черниговской области назначило проведение служебного расследования.

Как сообщали «ФАКТЫ», в сентябре на трассе Львов — Шегини во Львовской области автомобиль наехал на двух пешеходов и велосипедиста, а потом пытался уехать, но не справился с управлением. А в Запорожской области нетрезвый водитель сбил сразу двоих человек на велосипедах: мужчину и мальчика-школьника.

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