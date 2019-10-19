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Няня, совратившая своего 11-летнего подопечного и родившая от него ребенка, отправится в тюрьму на 20 лет (фото, видео)

Суд в американском штате Флорида приговорил к 20 годам тюрьмы 28-летнюю Мариссу Маури. В январе 2014 года, когда Маури было 22 года, она нанялась по рекомендации няней в семью — присматривать за мальчиком. Вместо этого, как сообщает издание Tampa Bay Times, женщина совратила своего 11-летнего подопечного и в сентябре того же года родила от него ребенка.

Лишь в 2017 году мальчик рассказал матери, что стал жертвой насилия со стороны бывшей няни. Та связалась с полицией. Тест ДНК подтвердил отцовство школьника.

Мать пострадавшего Надин Кэмпбелл потрясена поступком Мариссы. «Речь идет о ребенке, которому было 11 лет. Даже не о подростке. Одиннадцать!», — говорит она. При этом она рассказала, что это не «разрушило, а изменило жизнь» ее ныне 17-летнго сына. Он, будучи сам еще школьником, отводит по утрам в школу своего собственного пятилетнего сына, играет с ним после школы, заботится о нем. «Он превратился в одного из самых замечательных пап, которых только можно встретить», — говорит Надин. Правда, наличие ребенка сильно повлияло на его социальную жизнь. Он не может больше проводить много времени с друзьями и встречаться с девушками, так как занят с малышом.

Кэмпбелл также добавляет, что обычно женщин не рассматривают в качестве возможных «сексуальных хищников». «И я так считала — и поплатилась за это», — говорит она.

Марисса, отсидев срок в тюрьме, будет находиться еще десять лет на испытательном сроке. И пожизненно будет пребывать под наблюдением полиции.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в США 41-летняя женщина совратила несовершеннолетних бойфрендов своих дочерей.

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