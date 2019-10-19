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Родственник и тезка Наполеона Бонапарта женился на графине: в числе гостей была внучка британской королевы (фото)

В Париже состоялась пышная свадьба. Родственник и тезка французского Наполеона Бонапарта, его отдаленный в веках 33-летний племянник Жан-Кристоф Наполеон Бонапарт женился на 31-летней графине Олимпии фон унд цу Арко-Циннерберг, которая приходится дальней родственницей второй жене императора Бонапарта — Марии-Луизы Австрийской и праправнучкой императора Австро-Венгрии Карла I.

Таким образом французский императорский дом снова символически породнился с домом Габсбургов.

Жен-Кристоф работает в области частных капиталовложений и постоянно проживает в Лондоне. Жених и невеста сыграли свадьбу в парижском Доме инвалидов, где находится могила знаменитого предка жениха.

На церемонии присутствовали знатные гости — в том числе и внучка королевы Британии принцесса Беатрис со своим женихом Эдоардо Мапелли Моцци.

Prince Jean-Christophe Napoleon Bonaparte marries Countess Olympia von und zu Arco-Zinneberg in lavish royal wedding https://t.co/QzmF9rY9OE

Princess Beatrice has arrived at the high society wedding of Prince Jean-Christophe Napoleon Bonaparte and his bride Countess Olympia v… pic.twitter.com/0pVwBUiKYr — Entertainment News (@TracyHamming) October 19, 2019

Ранее «ФАКТЫ» писали, что брат Кейт Миддлтон Джеймс и его невеста впервые вышли в свет после объявления о помолвке — вместе с принцессой Беатрис и ее женихом.

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