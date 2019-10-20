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Дженнифер Лоуренс вышла замуж: первые фото со свадьбы
Обладательница премии «Оскар» Дженнифер Лоуренс и арт-дилер Кук Марони сыграли свадьбу в старинном, стилизованном под французский замок особняке Belcourt Castle в городе Ньюпорт (американский штат Род-Айленд). Считается, что в этом доме, построенном в начале 1890-х годов, водятся привидения.
На церемонии бракосочетания присутствовали около 150 гостей — в том числе матриарх клана Кардашьян-Дженнер Крис Дженнер, актрисы Сиенна Миллер, Эмма Стоун и Камерон Диас, певица Адель и многие другие знаменитости.
В сеть попали первые фотографии со свадьбы, сделанные папарацци. Невеста была в платье от Dior. Жених — в строгом классическом смокинге.
Для гостей перед свадьбой устроили пикник на свежем воздухе. Как пишет издание Daily Mail, повара прямо на улице готовили рыбу, блюда из тыквы и прочие вкусности. После церемонии был дан торжественный изысканный ужин, а затем — танцы.
29-летняя звезда фильмов «Голодные игры», «Мой парень — псих», «Афера по-американски» встречается с 34-летним директором художественной галереи с июня прошлого года. О помолвке они объявили в феврале.
В сентябре Дженнифер и Кука видели в Нью-Йорке в офисе регистрации браков. Пара то ли получала лицензию, то ли формально расписалась — с тем, чтобы позже отпраздновать свадьбу более пышно.
Ранее Лоуренс встречалась с актером Николасом Холтом, своим партнером по фильму «Люди Икс: Первый класс», а также с режиссером Дарреном Аронофски, который старше нее на 21 год. Актрисе также приписывали роман с музыкантом Крисом Мартином — бывшим мужем Гвинет Пэлтроу, который ныне встречается с Дакотой Джонсон.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Париже женился родственник и тезка императора Франции Наполеона Бонапарта.
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