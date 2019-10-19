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Шоу-бизнес

Потрясающая: Леся Никитюк в ботфортах произвела фурор в сети

16:55 19 октября 2019 333
Леся Никитюк
Инф. «ФАКТОВ»

Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк, которая недавно покрасила волосы в розовый и поцеловалась с женщиной, снова ошарашила поклонников. На новом снимке в Іnstagram она предстала перед ними в коротком черном мини и сапогах-ботфортах.

Свой вечерний образ телеведущая дополнила модной сумкой.

«Красно-черный вечер», — назвала снимок Никитюк.

Судя по геолокации, фото было сделано в модном киевском ресторане по улице Леонтовича.

Подписчики начали поздравлять свою любимицу с днем рождения и оставлять ей теплые пожелания.

«Чрезвычайно красивая, королева шоу-бизнеса! Поздравляю тебя с днем рождения! Это тебе не шутки», — написал некий Мирослав.

«На этом фото ты очень красивая», — вторит ему Анастасия Маланчак.

«Потрясающая», — написал еще один фолловер.

Напомним, легендарный украинский артист Павел Зибров рассказал «ФАКТАМ» зачем отправляет изображения голых женщин телеведущей Лесе Никитюк.

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