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Потрясающая: Леся Никитюк в ботфортах произвела фурор в сети
Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк, которая недавно покрасила волосы в розовый и поцеловалась с женщиной, снова ошарашила поклонников. На новом снимке в Іnstagram она предстала перед ними в коротком черном мини и сапогах-ботфортах.
Свой вечерний образ телеведущая дополнила модной сумкой.
«Красно-черный вечер», — назвала снимок Никитюк.
Судя по геолокации, фото было сделано в модном киевском ресторане по улице Леонтовича.
Подписчики начали поздравлять свою любимицу с днем рождения и оставлять ей теплые пожелания.
«Чрезвычайно красивая, королева шоу-бизнеса! Поздравляю тебя с днем рождения! Это тебе не шутки», — написал некий Мирослав.
«На этом фото ты очень красивая», — вторит ему Анастасия Маланчак.
«Потрясающая», — написал еще один фолловер.
Напомним, легендарный украинский артист Павел Зибров рассказал «ФАКТАМ» зачем отправляет изображения голых женщин телеведущей Лесе Никитюк.
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