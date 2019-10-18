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Зибров объяснил, зачем отправляет фото голых женщин Лесе Никитюк (видео)
Легендарный украинский артист Павел Зибров, который недавно рассказал «ФАКТАМ» о любви к жене, признался, зачем отправляет изображения голых женщин телеведущей Лесе Никитюк.
Этим он поделился в интервью с Ольгой Цыбульской.
О том, что от Зиброва ей приходят сообщения с «женщинами, которые раздеваются», рассказала Цыбульской сама Никитюк. По словам Леси, Зибров считает, что эти женщины на нее похожи.
Сам же Зибров отметил, что отправляет эти фото для того, чтобы Леся оценила его вкус. Но, по словам Зиброва, Леся критикует его выбор.
Кстати, сам Зибров — еще тот критик. Когда он смотрел фото женщин в сети вместе с Цыбульской, все время говорил, что они пожилые и «весят 100 кг», а показывала ему Оля 50-летних дам.
Напомним, недавно подруга Зиброва Леся Никитюк удивила поцелуем с девушкой.
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