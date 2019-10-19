Гладковского отправили под арест

Политика

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) отправил под арест сроком на 60 суток бывшего заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского. Таким образом, он должен будет оставаться в СИЗО до 15 декабря.

В то же время судом установлен размер залога, в случае внесения которого экс-чиновник может избежать нахождения под стражей, — 10 миллионов 623 тыс. грн. (Специализированная антикоррупционная прокуратура ходатайствовала о мере пресечения для Гладковского в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в 100 млн гривен).

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Юрий Олефир разъяснил, что в случае внесения залога Гладковский будет вынужден носить электронное средство контроля и сдать документы для выезда за границу.

Что касается суммы залога, которую установили для взятого под стражу экс-чиновника, то ее обвинение считает обоснованной, а также уверено в том, что у Гладковского хватит средств, чтобы внести залог.

«Я считаю, что хватит. Это подтверждено уже даже теми декларациями лица,. которые были приобщены», — сказал прокурор на вопрос УНН.



Напомним, 17 октября Олег Гладковский пытался вылететь из Украины через аэропорт «Борисполь», однако пограничники его не выпустили. Затем его задержали сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины. Позже в НАБУ сообщили, что задержали Гладковского по подозрению в злоупотреблении служебным положением (ч.2 ст. 364 УК Украины).

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 18 октября НАБУ вручило подозрение бывшему заместителю секретаря СНБО Гладковскому. Экс-чиновнику инкриминируют два эпизода: закупки грузовиков «МАЗ» для Минобороны и неполные сведения в декларации о доходах.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter