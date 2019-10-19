- 18:15 Первобытный человек: в сети смеются с нелепого бюста экс-главаря «ДНР» Захарченко
- 18:09 Гладковского отправили под арест
- 18:05 Могут и убить: топ-5 самых агрессивных знаков Зодиака
- 17:50 «Слуга народа» предложил Раде отменить закон о люстрации
- 17:08 Телефон важнее безопасности: сеть возмутило поведение водителя маршрутки в Киеве
- 16:55 Потрясающая: Леся Никитюк в ботфортах произвела фурор в сети
- 16:28 В России украинцев признали носителями русского языка
- 16:17 В Киеве горела недостроенная высотка: впечатляющие фото и видео ЧП
- 16:17 Родственник и тезка Наполеона Бонапарта женился на графине: в числе гостей была внучка британской королевы
- 16:16 Гороскоп на 20 октября для всех знаков зодиака
- 15:50 Няня, совратившая своего 11-летнего подопечного и родившая от него ребенка, отправится в тюрьму на 20 лет
- 15:40 Уцелели несколько домов: место прорыва дамбы в России сняли с высоты
Гладковского отправили под арест
Высший антикоррупционный суд (ВАКС) отправил под арест сроком на 60 суток бывшего заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского. Таким образом, он должен будет оставаться в СИЗО до 15 декабря.
В то же время судом установлен размер залога, в случае внесения которого экс-чиновник может избежать нахождения под стражей, — 10 миллионов 623 тыс. грн. (Специализированная антикоррупционная прокуратура ходатайствовала о мере пресечения для Гладковского в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в 100 млн гривен).
Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Юрий Олефир разъяснил, что в случае внесения залога Гладковский будет вынужден носить электронное средство контроля и сдать документы для выезда за границу.
Что касается суммы залога, которую установили для взятого под стражу экс-чиновника, то ее обвинение считает обоснованной, а также уверено в том, что у Гладковского хватит средств, чтобы внести залог.
«Я считаю, что хватит. Это подтверждено уже даже теми декларациями лица,. которые были приобщены», — сказал прокурор на вопрос УНН.
Напомним, 17 октября Олег Гладковский пытался вылететь из Украины через аэропорт «Борисполь», однако пограничники его не выпустили. Затем его задержали сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины. Позже в НАБУ сообщили, что задержали Гладковского по подозрению в злоупотреблении служебным положением (ч.2 ст. 364 УК Украины).
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 18 октября НАБУ вручило подозрение бывшему заместителю секретаря СНБО Гладковскому. Экс-чиновнику инкриминируют два эпизода: закупки грузовиков «МАЗ» для Минобороны и неполные сведения в декларации о доходах.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Няня, совратившая своего 11-летнего подопечного и родившая от него ребенка, отправится в тюрьму на 20 лет (фото, видео)
Регина возвращается: жену Влада Топалова уговорили вести шоу «Орел и Решка» с «таинственным незнакомцем»
Мужика, стоящего в очереди, нагло толкает женщина и идет дальше. Мужик обиженно: — Ну вот, взяла и толкнула... Женщина вдруг оборачивается и строго смотрит на него. — Вот, блин, еще и напугала!