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Происшествия

Телефон важнее безопасности: сеть возмутило поведение водителя маршрутки в Киеве (видео)

17:08 19 октября 2019 356
Водитель маршрутки
Инф. «ФАКТОВ»

В сеть выложили видео, снятое в одной из столичных маршруток, водитель которой во время движения транспорта постоянно играл на своем смартфоне. Видео опубликовали в Facebook-сообществе «Киев оперативный».

«Когда игра важнее безопасности пассажиров Киев, 211 маршрутка», — говорится в сообщении к видео.

В сети активно обсуждают инцидент.

«Дожили до того момента, когда в маршрутках для того, чтоб нормально поехать, нужно подождать, пока водитель Париматч отыграет, или на Фаворите ставку поставит. Как говорится в рекламе — „я роблю все, щоб ты стрибав, сміявся і плакав“», — написал один из пользователей в комментариях к видео.

Другой пользователь сообщил, что аналогичный инцидент имел место недавно и на киевском маршруте 545.

«545. Водила едет и смотрит видосики. Сначала слушал „русский рэп“, пока я не попросил его выключить. Обиделся. Воткнул наушник и стал кино смотреть», — написал он и опубликовал соответствующее фото.

Как писали «ФАКТЫ», в июле аналогичный случай также имел место в одной из столичных маршруток.

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