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Телефон важнее безопасности: сеть возмутило поведение водителя маршрутки в Киеве (видео)
В сеть выложили видео, снятое в одной из столичных маршруток, водитель которой во время движения транспорта постоянно играл на своем смартфоне. Видео опубликовали в Facebook-сообществе «Киев оперативный».
«Когда игра важнее безопасности пассажиров Киев, 211 маршрутка», — говорится в сообщении к видео.
В сети активно обсуждают инцидент.
«Дожили до того момента, когда в маршрутках для того, чтоб нормально поехать, нужно подождать, пока водитель Париматч отыграет, или на Фаворите ставку поставит. Как говорится в рекламе — „я роблю все, щоб ты стрибав, сміявся і плакав“», — написал один из пользователей в комментариях к видео.
Другой пользователь сообщил, что аналогичный инцидент имел место недавно и на киевском маршруте 545.
«545. Водила едет и смотрит видосики. Сначала слушал „русский рэп“, пока я не попросил его выключить. Обиделся. Воткнул наушник и стал кино смотреть», — написал он и опубликовал соответствующее фото.
Как писали «ФАКТЫ», в июле аналогичный случай также имел место в одной из столичных маршруток.
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