Общество и люди

Водитель маршрутки в Киеве играл на телефоне прямо во время езды: сеть вскипела от возмущения

В сеть выложили видео, снятое в одной из столичных маршруток, водитель которой во время движения транспорта играл на своем мобильном телефоне. Ранее на видео попал момент, когда водитель переполненной маршрутки в Киеве оторвал дверь транспортного средства, чтобы ее отремонтировать.

Видео в социальные сети выложил ресурс «Киев Оперативный». «Когда договорился пошпилить в PUBG (онлайн-игра в жанре королевской битвы) с друзьями и забыл, что находишься на работе в Киевпастрансе и перевозишь пассажиров», — говорится в комментарии к видео.

В комментариях интернет-пользователи говорили не только об умственных способностях водителя, но и советовали автору видео тегнуть в посте полицию или Киевпастранс. «Это же жесть! Во всем мире — пользование телефоном за рулем — штраф моментально», — написал один из комментаторов.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве известный волонтер Тим Златкин в столичной маршрутке № 463 вступился за женщин и получил от водителя газом в лицо.





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