Происшествия

Избили и забрали телефон у мужчины: в полиции показали фото воровок, орудующих в центре Одессы

В ночь на субботу, 19 октября, в центре Одессы, на улице Малой Арнаутской к дежурному экипажу патрульных полицейских обратился мужчина, который сообщил, что его избили две женщины и завладели его телефоном.

Получив описание нарушителей, патрульные передали ориентировку другим экипажам и начали обследовать прилегающие к месту происшествия улицы.

«Некоторое время спустя на улице Преображенской инспекторы заметили двух женщин похожих по описанию. Увидев полицейских, они занервничали и попытались скрыться, но не получилось. Пострадавший опознал подозреваемых, их задержали и доставили в отделение полиции для выяснения обстоятельств», — сообщили в управлении патрульной полиции.

Как сообщали «ФАКТЫ», ранее в сеть попало видео с наглыми воровками, которые промышляют в торговом центре в Киеве.



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