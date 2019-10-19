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Избили и забрали телефон у мужчины: в полиции показали фото воровок, орудующих в центре Одессы
В ночь на субботу, 19 октября, в центре Одессы, на улице Малой Арнаутской к дежурному экипажу патрульных полицейских обратился мужчина, который сообщил, что его избили две женщины и завладели его телефоном.
Получив описание нарушителей, патрульные передали ориентировку другим экипажам и начали обследовать прилегающие к месту происшествия улицы.
«Некоторое время спустя на улице Преображенской инспекторы заметили двух женщин похожих по описанию. Увидев полицейских, они занервничали и попытались скрыться, но не получилось. Пострадавший опознал подозреваемых, их задержали и доставили в отделение полиции для выяснения обстоятельств», — сообщили в управлении патрульной полиции.
Как сообщали «ФАКТЫ», ранее в сеть попало видео с наглыми воровками, которые промышляют в торговом центре в Киеве.
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