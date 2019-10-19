Путин и Меркель обсудили встречу в «нормандском формате»: детали беседы

Мир

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин провели телефонные переговоры, во время которых обсудили подготовку к саммиту по урегулированию конфликта на Донбассе в «нормандском формате». Об этом сообщила пресс-служба канцлера. Напомним, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко назвал дату будущего саммита.

Кроме того, обсуждалась ситуация в Сирии и Ливии, а также продолжение контракта на транзит российского газа через Украину.

Уточняется, что беседа состоялась по инициативе Меркель.

В свою очередь в Кремле заявили, что была подтверждена «важность и неукоснительное выполнение» договоренностей, достигнутых ранее во время переговоров как в «нормандском», так и «минском» форматах.

«В первую очередь это относится к имплементации „формулы Штайнмайера“ в украинское законодательство, а также к разведению сил и средств на согласованных участках линии соприкосновения у населенных пунктов Золотое и Петровское», — заявили у Путина.

Также в Кремле сообщили, что работа по подготовке саммита продолжится на уровне помощников лидеров стран «Нормандской четверки» и министров иностранных дел.

Напомним, народный депутат от партии «Слуга народа», председатель подкомитета по вопросам связей и защиты прав и интересов украинцев за рубежом Святослав Юраш в интервью «ФАКТАМ» высказал собственное мнение о том, как Украина должна заканчивать войну на Донбассе.

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