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Пристайко назвал возможную дату встречи "нормандской четверки"
Если в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе обе стороны конфликта смогут поддерживать прекращение огня, тогда саммит лидеров стран «нормандской четверки» может пройти в средине ноября. Об этом в интервью изданию Reuters заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
Пристайко уточнил, что саммит может последовать после семидневного прекращения огня и отвода вооружения.
«Мы открыто сказали всем, что делаем, возможно, последнюю честную попытку идти минским путем», — заявил дипломат.
По его словам, в противном случае, Киеву придется искать другой путь разрешения конфликта на Донбассе.
Пристайко также сообщил, что советники лидеров Украины, Германии, Франции и России уже согласовали итоговый документ «нормандской» встречи.
Напомним, глава МИДа обращал внимание на то, что после обнародования Белым домом текста телефонного разговора между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, в отношениях Киева с Берлином и Парижем начало ощущаться «определенное напряжение».
Как сообщали «ФАКТЫ», Россия не спешит согласовывать дату встречи лидеров четырех государств. Кремль выдвинул новые требования Украине для проведения саммита в «нормандском формате».
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