- 22:42 Опасное селфи: с вершины Южного моста в Киеве сняли двух подростков
- 22:03 Гандбольный «Мотор» вырвал ничью в Лиге чемпионов
- 21:52 Путин и Меркель обсудили встречу в «нормандском формате»: детали беседы
- 21:13 Смерть байкерши: эксклюзивные фото с места страшной аварии под Киевом
- 21:01 «Шахтер» – «Динамо» (Загреб): онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
- 20:46 Семейная идиллия: Катя Осадчая и Юрий Горбунов умилили сеть семейными фото
- 20:10 Избили и забрали телефон у мужчины: в полиции показали фото воровок, орудующих в центре Одессы
- 19:58 Киберполицию возглавил Александр Гринчак: что о нем известно
- 19:52 Под Николаевом пожилой водитель задавил свою мать
- 19:32 Смертельное ДТП в Харькове: адвокат рассказала, как Зайцева блокирует выплату компенсации пострадавшим
- 18:52 Львовское дерби: без голов, но с двумя пенальти и удалениями
- 18:37 В Тбилиси прогремел мощный взрыв в жилом доме: фото и видео с места ЧП
Гандбольный «Мотор» вырвал ничью в Лиге чемпионов
Лучший гандбольный клуб Украины запорожский «Мотор» набрал первое очко в групповом турнире Лиги чемпионов — самого престижного клубного турнира Европы.
Подопечные Николая Степанца ехали в гости к португальскому «Порту», имея в пассиве четыре поражения в предыдущих матчах и ноль в графе «очки». На протяжении практически всего поединка запорожцы были в роли отыгрывающейся команды. За минуты до окончания матча «Мотор» уступал в счете в два мяча, но смог совершить камбэк и добился ничьей — 35:35, завоевав первое очко в нынешнем сезоне в группе Лиги чемпионов.
«Сегодня у нас была упорная борьба и, как обычно, все решилось в самом конце. Сейчас в гандболе ситуация почти как в баскетболе — выигрывая один или два мяча это не значит, что в конце ты можешь победить. Уступая два пункта, мы все равно умудрились повернуть ход матча и сыграть вничью. Это наша пятая игра в Лиге чемпионов и хотелось, безусловно, уже иметь очки в результативном плане. Сегодня мы это сделали», — передает слова главного тренера «Мотора» официальный сайт клуба.
Самым результативным игроком в составе нашей команды стал белорусский легионер Борис Пуховский, забивший семь мячей, а у «Порту» наиболее точным оказался Андре Гомеш, в активе которого восемь результативных бросков.
В других матчах группы зафиксированы такие результаты: «Мешков Брест» (Беларусь) — «Виве Кельце» (Польша) — 27:31, «Монпелье» (Франция) — «Киль» (Германия) — 30:33, «Веспрем» (Венгрия) — «Вардар» (Македония) — 39:30.
Положение команд после 5-го тура: 1. «Киль» — 9 очков, 2. «Веспрем» — 6, 3. «Монпелье» — 6, 4. «Вардар» — 6, 5. «Виве Кельце» — 5, 6. «Порту» — 5, 7. «Мешков Брест» — 2, 8. «Мотор» — 1.
Следующий матч команда Николая Степанца проведет в воскресенье, 3 ноября, когда примет на своем поле немецкий «Киль».
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что запорожский «Мотор» потерпел обидное поражение в Лиге чемпионов, проиграв на выезде белорусскому «Мешков Брест» — 31:33.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
С нашей медициной любая мать, вырастившая двоих, а то и троих детей, может автоматически получить диплом педиатра.