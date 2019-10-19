Гандбольный «Мотор» вырвал ничью в Лиге чемпионов

Спорт

Лучший гандбольный клуб Украины запорожский «Мотор» набрал первое очко в групповом турнире Лиги чемпионов — самого престижного клубного турнира Европы.

Подопечные Николая Степанца ехали в гости к португальскому «Порту», имея в пассиве четыре поражения в предыдущих матчах и ноль в графе «очки». На протяжении практически всего поединка запорожцы были в роли отыгрывающейся команды. За минуты до окончания матча «Мотор» уступал в счете в два мяча, но смог совершить камбэк и добился ничьей — 35:35, завоевав первое очко в нынешнем сезоне в группе Лиги чемпионов.

«Сегодня у нас была упорная борьба и, как обычно, все решилось в самом конце. Сейчас в гандболе ситуация почти как в баскетболе — выигрывая один или два мяча это не значит, что в конце ты можешь победить. Уступая два пункта, мы все равно умудрились повернуть ход матча и сыграть вничью. Это наша пятая игра в Лиге чемпионов и хотелось, безусловно, уже иметь очки в результативном плане. Сегодня мы это сделали», — передает слова главного тренера «Мотора» официальный сайт клуба.

Самым результативным игроком в составе нашей команды стал белорусский легионер Борис Пуховский, забивший семь мячей, а у «Порту» наиболее точным оказался Андре Гомеш, в активе которого восемь результативных бросков.

В других матчах группы зафиксированы такие результаты: «Мешков Брест» (Беларусь) — «Виве Кельце» (Польша) — 27:31, «Монпелье» (Франция) — «Киль» (Германия) — 30:33, «Веспрем» (Венгрия) — «Вардар» (Македония) — 39:30.

Положение команд после 5-го тура: 1. «Киль» — 9 очков, 2. «Веспрем» — 6, 3. «Монпелье» — 6, 4. «Вардар» — 6, 5. «Виве Кельце» — 5, 6. «Порту» — 5, 7. «Мешков Брест» — 2, 8. «Мотор» — 1.

Следующий матч команда Николая Степанца проведет в воскресенье, 3 ноября, когда примет на своем поле немецкий «Киль».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что запорожский «Мотор» потерпел обидное поражение в Лиге чемпионов, проиграв на выезде белорусскому «Мешков Брест» — 31:33.

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