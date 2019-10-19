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Опасное селфи: с вершины Южного моста в Киеве сняли двух подростков (фото)
С Южного моста в Киеве сняли трех человек, среди которых были двое несовершеннолетних — 12 и 13 лет. Доморощенные руферы забрались на вершину моста (130 метров) ради селфи. Напомним, на эстакаде Южного моста уже заменили 28 деформационных швов, в нынешнем году к этому числу добавится еще один.
Об этом сообщила Патрульная полиция Украины.
Снимать нарушителей пришлось при помощи вантовых канатов.
Младшие задержанные сообщили, что их старший друг поднялся на мост ради «воплощения мечты», а они составили ему компанию.
На место пришлось вызвали родителей задержанных и инспекторов для дальнейшей работы с детьми.
Напомним, в Запорожье 17-летняя девушка упала в Днепр с 38-метровой высоты и осталась живой. А под Херсоном 17-летний подросток попытался совершить самоубийство, прыгнув с Антоновского моста в Днепр.
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